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أخبار
المؤتمر نت - أقر المجلس، إحالة الموضوع إلى اللجنة المختصة لمناقشته مع الجانب الحكومي في ضوء الملاحظات التي طرحها عدد من أعضاء المجلس

كهرباء الحديدة في نقاش برلماني ساخن

المؤتمرنت -
كهرباء الحديدة في نقاش برلماني ساخن
استمع مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي، إلى إيضاحات وزير الكهرباء والطاقة أحمد العليي، حول موضوع كهرباء الحديدة والصندوق الخاص بدعم ذلك.

وأكد وزير الكهرباء، حرص الوزارة على تنفيذ كل ما يتعلق بالمهام المنوطة بها.. لافتا إلى أن الوزارة بصدد متابعة تنفيذ عدد من المشاريع، مشيرا إلى الصعوبات التي تواجه سير الأداء ما يتطلب تعاون الجميع لتجاوزها.

وفي الجلسة أكد رئيس المجلس، أهمية تنفيذ الوزارة كافة التوصيات والملاحظات الصادرة عن المجلس فيما يتعلق باستعادة نشاط المؤسسة العامة للكهرباء وتوليد الطاقة الكهربائية.

وشدد على أهمية بذل المزيد من الجهود لتحسين الأداء والتخفيف من الأعباء التي أثقلت كاهل المواطن خاصة في المناطق الساحلية والبحث عن الحلول وفقا لما هو ممكن ومتاح.

وبعد نقاش مستفيض، أكد نواب الشعب، أهمية إيجاد الحلول المناسبة لكهرباء الحديدة والتخفيف من معاناة أبناء المحافظة.

وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد أقر المجلس، إحالة الموضوع إلى اللجنة المختصة لمناقشته مع الجانب الحكومي في ضوء الملاحظات التي طرحها عدد من أعضاء المجلس وتقديم تقرير بشأنه إلى جلسة قادمة.

كما استمع المجلس إلى التوصيات الواردة في تقرير لجنة الخدمات بشأن الشكوى المقدمة من النقابة العامة لعمال وموظفي وزارة الكهرباء والطاقة المتعلقة بعدم العمل بالرؤية المقدمة منها والهادفة إلى استعادة نشاط المؤسسة العامة للكهرباء وتوليد الطاقة الكهربائية.

وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق وأقره وسيواصل عقد جلسات أعماله يوم غد الاثنين بمشيئة الله تعالى.

حضر الجلسة وكيل وزارة الكهرباء للشؤون الفنية المهندس عبد الجبار الشامي وعدد من المختصين والفنيين بالوزارة الجهات التابعة لها.











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