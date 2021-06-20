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أخبار
المؤتمر نت - توقعات بهطول أمطار متفرقة على 8 مدن يمنية

الارصاد يتوقع هطول أمطار مصحوبة بالبرد على 8 مدن يمنية

المؤتمرنت -
الارصاد يتوقع هطول أمطار مصحوبة بالبرد على 8 مدن يمنية
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أجواء صحوة إلى غائمة جزئياً في المرتفعات الجبلية والمناطق الساحلية وأرخبيل سقطرى خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

وذكر المركز في نشرته الجوية أن الأجواء ستكون صحوة إلى غائمة جزئياً والفرصة مهيأة لتشكل سحب ركامية وهطول أمطار متفرقة قد يصاحبها زخات من البرد والرعد أحيانا على سلسلة المرتفعات الجبلية الغربية والجنوبية الغربية خاصة محافظات إب، وتعز، ريمه، غرب ذمار، غرب صنعاء، حجة، المحويت وغرب صعده.

وقد تشمل الأمطار أجزاء من مرتفعات محافظات أبين، شبوه وجنوب غرب حضرموت خلال فترتي الظهيرة والمساء مع نشاط للرياح السطحية خلال فترة الظهيرة تثير الأتربة والغبار.

وأشار إلى أن الطقس سيكون صحواً إلى غائم جزئياً، حار ورطب، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا على السواحل الجنوبية والشرقية، معتدلة شمالية غربية على الساحل الغربي.

وحسب المركز، ستشهد المناطق الصحراوية طقساً حاراً إلى شديد الحرارة ومغبر نسبيا مع تشكل سحب عالية ومتوسطة، والرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط خلال فترة الظهيرة مثيرة للأتربة والرمال.

وسيكون الطقس في أرخبيل سقطرى صحواً إلى غائم جزئياً مع رياح نشطة جداً تصل سرعتها إلى 40 عقدة وتعمل على اضطراب البحر وارتفاع الأمواج.

ونبه المركز الصيادين ومرتادي البحر وربابنة السفن خاصة الصغيرة منها في أرخبيل سقطرى وعلى السواحل الجنوبية والشرقية من اضطراب البحر وارتفاع الأمواج.

كما نبه الموطنين في المناطق الصحراوية والهضاب الداخلية والمناطق والسهول الساحلية من الأجواء الحارة، وفي المرتفعات الغربية والجنوبية، خصوصاً المنحدرات المحاذية للسهول الساحلية من التواجد في مجاري وممرات السيول أثناء وبعد هطول الأمطار.








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