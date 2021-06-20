المؤتمرنت -

قرار لرئيس المؤتمر بتعيين قائم بأعمال الأمين المساعد للشؤون التنظيمية (نص القرار)

أصدر رئيس المؤتمر الشعبي العام قرارا تنظيميا جديد بتعيين قائم باعمال الأمين العام لقطاع الشؤون التنظيمية ينشر المؤتمرنت نصه :



قـرار رئيـس المـؤتمـر الشعبي العام رقـم ( ٦ ) لسنة 2021 م بتكليف قائما بأعمال الأمين العام المساعد لقطاع الشؤون التنظيمية.



- رئـيـس المـؤتمـر الشعبي العام :



- بعد الاطلاع على النظام الداخلي للمؤتمر الشعبي العام واللوائح المتفرعة عنه.

- ولما تقتضيه مصلحة العمل التنظيمي .

قرر

ماده (1): يُكلف الأخ/ خالد عبدالوهاب الشريف عضو اللجنة العامة بالقيام بأعمـال الأمين العام المساعد لقطاع الشؤون التنظيمية.

ماده (2) : يعمل بهذا الـقرار مـن تـاريخ صـدوره وعـلى الـجـهات ذات الـعـلاقـة تـنـفيـذه كـلاً فيما يخصه.



صـدر بمقر الأمانة العامة



بتاريخ : ١٠ ذو القعدة ١٤٤٢ هـ



الموافق : ٢٠ يونيو ٢٠٢١م





صـادق بـن أميـن ابـوراس



رئـيـس المـؤتـمـر الشعبي العام