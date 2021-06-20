المؤتمرنت -

شهيد و3 جرحى بقصف سعودي جديد على صعدة

استشهد وأصيب 4 مواطنين بقصف سعودي جديد على مديرية منبه الحدودية بمحافظة صعدة.



وأوضح مصدر أمني بصعدة أن العدو السعودي عاود قصف منطقة الرقو في مديرية منبه بقذائف المدفعية ما أدى إلى استشهاد مواطن وإصابة 3 آخرين.



وأشار المصدر إلى أن هذه الجريمة تأتي بعد ساعات من جريمة سابقة ارتكبها العدو السعودي بنفس المنطقة وراح ضحيتها شهيد و4 جرحى.



ولفت المصدر إلى أن قرى آهلة بالسكان بمنطقة غافرة بمديرية الظاهر تعرضت لقصف مدفعي سعودي خلف اضرارا في ممتلكات المواطنين .



واستنكر المصدر استمرار العدو السعودي باستهداف المواطنين وارتكاب جرائم وحشية بحقهم بشكل يومي في ظل تواطؤ الأمم المتحدة وصمتها عن جرائم العدوان .