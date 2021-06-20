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المؤتمر نت - يمكن أن يكون للبقع البيضاء التي تظهر على الأظافر مجموعة متنوعة من الأسباب، مثل المشاكل التجميلية الصغيرة أو نقص الفيتامينات، إلا أنها قد تكشف أيضا بعض الأمراض الخطيرة التي تهدد الحياة

احذر العلامات البيضاء على الأظافر قد تهدد الحياة

المؤتمرنت -
احذر العلامات البيضاء على الأظافر قد تهدد الحياة
يمكن أن يكون للبقع البيضاء التي تظهر على الأظافر مجموعة متنوعة من الأسباب، مثل المشاكل التجميلية الصغيرة أو نقص الفيتامينات، إلا أنها قد تكشف أيضا بعض الأمراض الخطيرة التي تهدد الحياة.

ففي تشكل تلك الأنواع الخطيرة من البقع نسبة ضئيلة عامة، إلا أن النوع الأكثر شيوعاً يسمى ابيضاض الدم (leukonychia punctata)، وغالباً ما يظهر عند الأطفال.

ونستعرض أدناه أكثر الأسباب شيوعاً لظهور هذه البقع البيضاء وكيفية علاجها أو التعامل معها، وفق تقرير لموقع The Healthy الطبي.

ارتطام الأصابع
تظهر البقع البيضاء عادة إثر صدمة الإصبع بجسم صلب، وأوضحت طبيبة الباطنة الأميركية سونيتا بوسينا، أن الإصابة بارتطام ستلاحَظ فوراً وفقاً لدرجة الإصابة.

كذلك، يمكن أن تظهر إذا أصبت بصدمة قوية في مكان تشكُّل الظفر بالقرب من الجلد. وفي هذه الحالة، قد تستغرق البقع بعض الوقت لكي تختفي، حيث تنمو الأظافر ببطء في عادتها.

ويمكن أن يؤدي هذا النوع من الصدمات الطفيفة أيضاً إلى ظهور حواف أظافر خطية بعرض الأظافر، بدلاً من ظهور بقع بيضاء متفرقة.

لكن تلك العلامات تختفي غالبا بعد نمو الأظافر الجديدة وفقاً لمعدل نموها، فهي تنمو أكثر في الشتاء وفي الأشهر الباردة، وتتباطأ في الأشهر الحارة خلال العام. لذا قد يستغرق نمو الأظافر من عدة أشهر إلى عام.

الحساسية
إلى ذلك، تسبب الحساسية تجاه طلاء الأظافر أو مستحضرات تلميع وبرد الأظافر ومزيلات الطلاء، ظهور علامات بيضاء بشكل أكثر تزامناً.

كما، يمكن أن يؤدي استخدام أظافر" الأكريليك أو الجل" في الصالونات المتخصصة لتركيب الأظافر الاصطناعية إلى تلف الأظافر الأصلية بشدة، ما قد يتسبب في ظهور هذه البقع البيضاء أيضاً.

وفي العادة تختفي تلك الأعراض بمجرد التوقف عن استخدام تلك المستحضرات المسببة للتحسس.

الفطريات
كما تعد الفطريات التي تصيب الأصبع، أحد أسباب ظهور علامات بيضاء على الأظافر.

وعادة ما تظهر هذه الفطريات على أظافر القدمين، وإحدى العلامات الأولى للعدوى هي ظهور بضع نقاط بيضاء صغيرة.

كذلك، يمكن أن تنمو العدوى وتنتشر إلى فراش الظفر، أو قاعدة نمو الظفر قرب الجلد، ما قد يجعل أظافر القدمين متقشرة وأسمك من الطبيعي، ثم تصبح هشة وقابلة للتقصُّف والتشققات.

ويتم علاج هذه المشكلة باستخدام المراهم الطبية المتخصصة في علاج فطريات القدمين والأظافر.

الأمراض الجلدية
أما إحدى الحالات الأكثر شيوعاً، فترتبط بالأمراض الجلدية الخاصة بالبشرة والتي تؤثر على الأظافر أيضاً، ما قد يتسبب في ظهور علامات بيضاء عليها.

وتُعد الصدفية والإكزيما أحد الأمراض الجلدية التي تتميز بالحكة والطفح الجلدي والاحمرار.

كوفيد -19
إلى ذلك، تعد البقع البيضاء أحد أقل الأعراض شيوعاً للإصابة بفيروس كورونا، حيث يتغيّر لون الأظافر إلى نصف قمر أحمر، وقد يعاني المرضى أحياناً من شحوب فراش الظفر حيث يمكن أن تبدو بيضاء.

ولا يزال سبب ظهور نصف القمر غير واضح، وقد يكون السبب المحتمل هو تلف الأوعية الدموية المرتبط بالفيروس نفسه.

كما قد يكون بسبب الاستجابة المناعية ضد الفيروس ما تسبب في حدوث جلطات دموية صغيرة وتغير لونها.

حالات أكثر خطورة
وفي حالات نادرة، يمكن أن تكون البقع البيضاء علامة على حالة أكثر خطورة، مثل أمراض المناعة الذاتية أو أمراض القلب أو الفشل الكلوي.

فإذا كنت تعاني فقط من البقع البيضاء ولا توجد أعراض أخرى، فينصح الأطباء بمراقبة المشكلة وفق موقع "The Healthy".

ومع ذلك، إذا كنت تعاني من بقع بيضاء إلى جانب أعراض خطيرة أخرى، فيجب أن يتم تقييمك على الفور. وتشمل هذه الأعراض ضيق التنفس وألم في الصدر وخفقان القلب وتورم الكاحلين.

كذلك، هناك العديد من الأمراض المحتملة المرتبطة بابيضاض الدم. وتشمل هذه فيروس نقص المناعة، وتليف الكبد، ومرض كاواساكي (مرض يسبب التهاب الأوعية الدموية) ، والزرنيخ أو التسمم بالرصاص، والفشل الكلوي، والفشل الكبدي، وفق دراسة نشرت في عام 2016 في المجلة الهندية للأمراض الجلدية.








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