المؤتمرنت -

الأمانة: مناقشة تصاميم تأهيل حديقة السبعين ومنتجع عطان

ناقش اجتماع برئاسة أمين العاصمة حمود عباد، اليوم دراسة الجدوى والتصاميم الخاصة لبدء تأهيل المتنزهات والحدائق الترفيهية وتوسيع المسطحات الخضراء والالعاب المائية في حديقة السبعين ومنتجع عطان بالأمانة.



وتطرق الاجتماع بحضور أمين عام محلي الأمانة أمين جمعان، إلى التنسيق مع المؤسسة العامة القابضة لاستكمال توقيع عقود الاستثمار وتنفيذ الأعمال الإنشائية ودراسة الجدوى النهائية لمشروعي تأهيل وتطوير المتنزهات الترفيهية بالحديقة والمنتجع.



واستعرض الاجتماع مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة عبدالله الشاعر محضر اتفاق الشراكة بين أمانة العاصمة والمؤسسة وإقراره مع استيعاب الملاحظات والمقترحات المقدمة.



وتم الاتفاق على التصاميم ودراسة الجدوى المقدمة من الفريق الاستشاري مع استيعاب الملاحظات عليها.



وأوضح أمين العاصمة أهمية تفعيل وتعزيز الشراكة مع المؤسسة لتنفيذ مشاريع استثمارية لتحسين وتطوير الحدائق والمتنزهات العامة بالأمانة.



وأكد الحرص على تقديم التسهيلات واتخاذ الإجراءات القانونية لتنفيذ المشروعين، في إطار ترجمة مقترحات رئيس المجلس السياسي الأعلى بخصوص تأهيل وتطوير الحدائق العامة بالأمانة.



من جهته أكد رئيس المؤسسة، الحرص على تنفيذ المشروعين وفقاً للمواصفات ودراسة الجدوى المقدمة أثناء توقيع عقد التنفيذ.



وكان الاجتماع استمع إلى شرح من استشاري المؤسسة ومدير المشروع عبد الله شعبان، حول الدراسات الفنية والهندسية والمخططات والتصاميم المزمع تنفيذها بالحديقة والمنتجع.



وأوضح أن مكونات مشروع الحديقة الواقعة على مساحة أربعة الاف لبنة يتضمن 81 بالمائة مساحة خضراء والبقية لانشاء متنزهات وألعاب ترفيهية ومائية ونوادي صحية ومسابح وملاعب رياضية ومطاعم.



فيما يتضمن مشروع منتجع عطان على ألفين لبنة، مدرجات خضراء وألعاب وشلالات مائية وشاليهات،ومسابح، ومطاعم.





