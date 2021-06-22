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أخبار
المؤتمر نت - قيام الوزارة فرض رسوم بالمخالفة تحت اسم اشتراكات شهرية لخدمة الكهرباء ورفع أسعار بيع الكيلو وات من الطاقة المنتجة من المحطات الرئيسية التابعة للدولة وكذا المحطات التابعة للقطاع الخاص في الوقت الذي يعيش فيه المواطنين ظروف معيشية صعبة

اسعار مرتفعة ورسوم اشتراك إضافية مخالفة ..البرلمان يسائل وزير الكهرباء

المؤتمرنت -
اسعار مرتفعة ورسوم اشتراك إضافية مخالفة ..البرلمان يسائل وزير الكهرباء
اسعار مرتفعة ورسوم اشتراك إضافية ..البرلمان يسائل وزير الكهرباء
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أقر مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي، إدراج تقرير لجنة الشؤون الدستورية والقانونية حول قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (75) لسنة ۲۰۲۰م بشأن اللائحة المالية لموارد الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني في جدول أعماله.

وأقر المجلس إيقاف العمل باللائحة الجديدة الخاصة بالهيئة التي أصدرها رئيس مجلس الوزراء والعمل وفقا للقانون السابق.

وفي الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى الدكتور على أبو حليقة، وافق المجلس على طلب الحكومة العمل بخطة الإنفاق للعام 2020م في العام 2021م نظرا للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد والآثار المترتبة على استمرار العدوان والحصار.

إلى ذلك استمع المجلس إلى سؤال عضو المجلس محمد بكير صلاح، الموجه لوزير الكهرباء والطاقة بشأن قيام الوزارة فرض رسوم بالمخالفة تحت اسم اشتراكات شهرية لخدمة الكهرباء ورفع أسعار بيع الكيلو وات من الطاقة المنتجة من المحطات الرئيسية التابعة للدولة وكذا المحطات التابعة للقطاع الخاص في الوقت الذي يعيش فيه المواطنين ظروف معيشية صعبة خاصة في المناطق الساحلية التي تشهد ارتفاعاً شديداً في درجة الحرارة وكذا الآثار المترتبة على استمرار العدوان والحصار الذي يتسبب في زيادة معاناة الموطنين.

وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد طالب عضو المجلس حضور وزير الكهرباء والطاقة، للرد على السؤال الموجه له في جلسة قادمة.

وكان المجلس قد استهل جلسته بقراءة محضره السابق واقره وسيواصل عقد جلسات أعماله يوم غدا الأربعاء بمشيئة الله تعالى.









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