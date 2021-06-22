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أخبار
المؤتمر نت - الأجواء في المرتفعات الجبلية ستكون صحوة أثناء الليل والصباح الباكر ويكون نهارا مابين الغائم جزئياً والغائم على محافظات

أجواء حارة في المناطق الساحلية والصحراوية

المؤتمرنت -
أجواء حارة في المناطق الساحلية والصحراوية
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أجواء حارة ورطبة على المناطق الساحلية والصحراوية، وصحوة في المرتفعات الجبلية وأرخبيل سقطرى خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

وذكر المركز في نشرته الجوية أن الأجواء ستظل حارة ورطبة إجمالاً على المناطق الساحلية حيث تتراوح درجات الحرارة العظمى بين 34- 38 درجة مئوية.

وحسب المركز ستكون الفرصة مهيأة لتشكل السحب الركامية الممطرة على أجزاء من محافظة الحديدة خلال فترة ما بعد الظهيرة والرياح معتدلة السرعة تنشط أحيانا على السواحل الجنوبية والشرقية.

وستظل الأجواء في المناطق الصحراوية حارة إلى شديدة الحرارة نهاراً حيث تتراوح درجات الحرارة العظمى ما بين 37 - 41 درجة مئوية وتتشكل السحب الممطرة والمصحوبة بالعواصف الرعدية على المناطق الصحراوية وخاصة شمال غرب محافظة حضرموت وتمتد غرباً إلى الصحاري الشرقية من محافظة الجوف والرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط خلال فترة الظهيرة.

وأشار المركز إلى أن الأجواء في المرتفعات الجبلية ستكون صحوة أثناء الليل والصباح الباكر ويكون نهارا مابين الغائم جزئياً والغائم على محافظات تعز وإب وريمة والمحويت والمديريات الغربية من محافظات عمران وذمار.

والفرصة مهيأة لتشكل السحب الركامية الممطرة والمصحوبة بالعواصف الرعدية في فترة ما بعد الظهر على تلك المناطق، وسيكون الطقس أيضا غائما وممطرا على المرتفعات الجبلية من محافظتي أبين وشبوة.

وسيشهد أرخبيل سقطرى طقساً صحواً إلى غائم جزئياً مع رياح نشطة جداً تصل سرعة الرياح إلى 38 عقدة تعمل على اضطراب البحر وارتفاع الأمواج.

وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد نبه المركز الصيادين ومرتادي البحر وربابنة السفن خاصة الصغيرة منها في أرخبيل سقطرى وعلى السواحل الجنوبية والشرقية من اضطراب البحر وارتفاع الأمواج.

كما نبه الموطنين في المناطق الصحراوية والهضاب الداخلية والمناطق والسهول الساحلية من الأجواء الحارة، وفي المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من التواجد في مجاري وممرات السيول أثناء وبعد هطول الأمطار.









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