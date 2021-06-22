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شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
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اليمن(شهداء الإرهاب)
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عاش عزيزاً ومات شهيداً
راسل القرشي
البعد الوطني والسياسي في خطاب أبو راس
يحيى العراسي
معانٍ راسخة في خطاب رئيس المؤتمر
أ.د.عبدالعزيز محمد الشعيبي
في وداع الشيخ أبو بكر سالم شماخ
وليد علي غالب
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بقلم :غازي أحمد علي الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام
ببصيرة وحكمة واجه المؤتمر برئاسة أبوراس التحديات
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عصام عباس العلفي
ثلاثة أعوام من التحديات والنجاحات
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توفيق الشرعبي
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