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شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
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اليمن(شهداء الإرهاب)
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أ. د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
عاش عزيزاً ومات شهيداً
راسل القرشي
البعد‮ ‬الوطني‮ ‬والسياسي‮ ‬في‮ ‬خطاب‮ ‬أبو‮ ‬راس‮
يحيى‮ ‬العراسي
معانٍ‮ ‬راسخة‮ ‬في‮ ‬خطاب‮ ‬رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬
أ‮.‬د‮.‬عبدالعزيز‮ ‬محمد‮ ‬الشعيبي
في وداع الشيخ أبو بكر سالم شماخ
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دعوة‮ ‬مسئولة‮ ‬للإدارة‮ ‬الأمريكية
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ببصيرة‮ ‬وحكمة‮ ‬واجه‮ ‬المؤتمر‮ ‬برئاسة‮ ‬أبوراس‮ ‬التحديات
د. أحمد عقبات
مسيرة‮ ‬نضالية‮ ‬متواصلة
عصام عباس العلفي
ثلاثة‮ ‬أعوام‮ ‬من‮ ‬التحديات‮ ‬والنجاحات
بقلم الشيخ/ يحيى علي الراعي
2020م‮ ‬عام‮ ‬مؤتمري‮ ‬حافل
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أخبار
المؤتمر نت - إقدام الحكومة الأمريكية بحظر موقع "المسيرة نت"، دون "أي مبرر أو حتى إشعار مسبق"

قناة المسيرة تصدر بيان عاجل.. هذه تفاصيله

المؤتمرنت -
قناة المسيرة تصدر بيان عاجل.. هذه تفاصيله
دانت شبكة المسيرة الإعلامية إقدام الحكومة الأمريكية بحظر موقع "المسيرة نت"، دون "أي مبرر أو حتى إشعار مسبق".. قائلة: "ندين هذه القرصنة الأمريكية والمصادرة لحقوق النشر".

وأضافت الشبكة في بيان لها: "نؤكد أن المسيرة ماضية بعون الله في أداء رسالتها السامية والتصدي للقرصنة الأمريكية والإسرائيلية على أمتنا بكل الوسائل المتاحة".

وتابعت: إن "هذا الحظر الأمريكي لموقع المسيرة نت ومواقع صديقة أخرى يكشف مجددا زيف شعارات حرية التعبير وكل العناوين الأخرى التي تروج لها أمريكا".








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