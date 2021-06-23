الأربعاء, 23-يونيو-2021 الساعة: 04:22 م - آخر تحديث: 03:49 م (49: 12) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
الوحدة‮.. ‬عنوان‮ ‬حاضرنا‮ ‬ومستقبلنا
بقلم‮ / ‬صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬ابو‮ ‬راس‮ - رئيس المؤتمر الشعبي العام
للمزايدين المتعفنيين
يحيى‮ ‬علي‮ ‬نوري
ضحايا العدوان السّعودي- الإماراتي المدعوم أميركياً على اليمن
أ. د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
عاش عزيزاً ومات شهيداً
راسل القرشي
البعد‮ ‬الوطني‮ ‬والسياسي‮ ‬في‮ ‬خطاب‮ ‬أبو‮ ‬راس‮
يحيى‮ ‬العراسي
معانٍ‮ ‬راسخة‮ ‬في‮ ‬خطاب‮ ‬رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬
أ‮.‬د‮.‬عبدالعزيز‮ ‬محمد‮ ‬الشعيبي
في وداع الشيخ أبو بكر سالم شماخ
وليد علي غالب
دعوة‮ ‬مسئولة‮ ‬للإدارة‮ ‬الأمريكية
بقلم‮ :‬غازي‮ ‬أحمد‮ ‬علي الأمين‮ ‬العام‮ ‬للمؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
ببصيرة‮ ‬وحكمة‮ ‬واجه‮ ‬المؤتمر‮ ‬برئاسة‮ ‬أبوراس‮ ‬التحديات
د. أحمد عقبات
مسيرة‮ ‬نضالية‮ ‬متواصلة
عصام عباس العلفي
ثلاثة‮ ‬أعوام‮ ‬من‮ ‬التحديات‮ ‬والنجاحات
بقلم الشيخ/ يحيى علي الراعي
2020م‮ ‬عام‮ ‬مؤتمري‮ ‬حافل
توفيق الشرعبي
أخبار
المؤتمر نت - تحذير من تحوّر جذري لكورونا حال رفض التطعيم

تحذير من تحوّر جذري لكورونا في حال رفض التطعيم

المؤتمرنت -
تحذير من تحوّر جذري لكورونا في حال رفض التطعيم
أعلن طبيب الوبائيات في شركة "إنفيترو – سيبيريا" للفحوصات الطبية، أندريه بوزدنياكوف أن الوتائر المنخفضة لحملة التطعيم في روسيا قد تجعل فيروس كورونا يقوم بتحورات جذرية لا رد لها.

وقال:" في حال بقيت وتائر التطعيم على مستوى منخفض فإن الفيروس قد يتحور إلى درجة تعطل عمل كل اللقاحات. ويمكن أن يحدث ذلك، حسب الطبيب، في حال وجود عدد كاف من الناس ضمن سكان البلاد لديهم نظام مناعة قادر على مقاومة الفيروس، أي الذين تم تطعيمهم ضد فيروس كورونا أو الذين قد تعافوا من "كوفيد – 19".

مع ذلك فإن الطبيب أشار إلى أن السلالات سارية المفعول لفيروس كورونا لا تؤثر على فاعلية اللقاحات.

يذكر أن العلماء الروس قد اخترعوا 4 لقاحات ضد فيروس كورونا قد أثبتت أمانها وفاعليتها وهي "سبوتنيك"، "أبيفاك كورونا"، "كويفاك"، "سبوتنيك - لايت". المصدر: كومسومولسكايا برافدا








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
ثقافة: صورة تعيد لإيطاليا نحو 800 قطعة أثرية
فنون ومنوعات: القبض على عريس وزع بطاقات دعوة لحضور زفافه
عربي ودولي: منع سكان سيدني من المغادرة بعد رصد بؤرة وبائية جديدة
علوم وتقنية: أشخاص ممنوعون من تناول التوت البري
علوم وتقنية: انتفاخ البطن قد يشير إلى مرض خطير
عربي ودولي: إيداع الرئيس الموريتاني السابق السجن
فنون ومنوعات: شرطي يتعرض لمحاولة ذبح لهذا السبب!
رياضة: كرواتيا تتأهل لثمن نهائي بطولة أوروبا
عربي ودولي: واشنطن لكوريا الشمالية: مستعدون للتفاوض
علوم وتقنية: شرب القهوة.. يحمي من أمراض الكبد
اقتصاد: بيان صادر عن البنك المركزي اليمني
اقتصاد: ارتفاع أسعار الذهب بفضل ضعف الدولار
مجتمع مدني: احذر.. 14 علامة غير متوقعة لسرطان الرئة
رياضة: المنتخب الوطني يخسر من موريتانيا
ثقافة: الدكتوراه للباحث صادق العماري في التاريخ
أخبار: طيران العدوان يكثف غاراته الهستيرية على مأرب
قضايا وآراء: للمزايدين المتعفنيين
أخبار: الحديدة.. 92 خرقاً للهدنة الأممية في 24 ساعة
أخبار: رئيس دولة يتوعد الممتنعين عن التطعيم بعقوبات غريبة
فنون ومنوعات: السجن 30 سنة لامرأة عذبت خادمتها حتى الموت
فنون ومنوعات: الإعدام لزوج حرّض على تلفيق قضية شرف لزوجته
علوم وتقنية: خبراء.. أجهزة استنشاق الربو تكافح كورونا
عربي ودولي: الهند .. اكتشاف 22 إصابة بسلالة جديدة من كورونا
أخبار: أجواء حارة في المناطق الساحلية والصحراوية
أخبار: اسعار مرتفعة ورسوم اشتراك إضافية ..البرلمان يسائل وزير الكهرباء
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2021