المؤتمرنت -

بدء صرف المرحلة العاشرة من الحوالات النقدية بهذه المحافظة

بدأت بمحافظة إب اليوم عملية صرف المرحلة العاشرة من مشروع الحوالات النقدية الطارئة لحالات الضمان الاجتماعي بالمحافظة.



وأكد المحافظ عبد الواحد صلاح، أهمية تسهيل إجراءات الصرف بما يمكن المستفيدين من استلام مستحقاتهم من مشروع الحوالات الطارئ بكل بسهولة ويسر.



وأشاد بدور البنك الدولي ومنظمة اليونيسف في تخفيف المعاناة الإنسانية للمستفيدين من الأسر الاشد فقرا في ظل استمرار العدوان والحصار .. داعياً المنظمات الدولية والإنسانية إلى التوسع في استهداف الفئات المجتمعية المحتاجة للمساندة والمساعدة.



وأبدى المحافظ صلاح الاستعداد تقديم كافة التسهيلات وتذليل الصعوبات أمام عمل المنظمات والمؤسسات العاملة في المجال الإنساني.



من جانبه أوضح مدير صندوق الرعاية الاجتماعية بالمحافظة قاسم شحره أن المرحلة العاشرة تستهدف 149 ألف و195حالة بمبلغ ثلاثة مليارات و335 مليون ريال عبر 179 نقطة للصرف موزعة على مختلف مديريات المحافظة.

