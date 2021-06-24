المؤتمرنت -

تفاصيل جرائم العدوان ومرتزقته خلال 24 ساعة

واصلت قوى العدوان خرق اتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة، واستشهد مواطن وأصيب آخر بقصف على صعدة، وشن الطيران 22 غارة على 3 محافظات خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وأوضح مصدر عسكري أن قوى العدوان ارتكبت 96 خرقاً بينها خرقان بإلقاء طيران تجسسي قنابل على الجبلية و14 خرقاً بقصف مدفعي و66 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.



وشملت الخروقات تحليق 13 طائرة تجسسية في أجواء المنظر وكيلو16 والدريهمي والجبلية.



وأكد المصدر استشهاد مواطن وإصابة آخر بقصف مدفعي سعودي على منطقة الرقو بمديرية منبه الحدودية في محافظة صعدة.



وشن الطيران العدوان في المحافظة نفسها غارتين على مديرية الظاهر، وثلاث غارات على منطقة الفرع بمديرية كتاف.



وذكر المصدر أن طيران العدوان شن 13 غارة على مديرية صرواح وغارة على مديرية رغوان بمحافظة مأرب، كما شن غارتين على مديرية الحزم وغارة على منطقة المرازيق بمديرية خب والشعف في محافظة الجوف.