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أخبار
المؤتمر نت - أكد نائب وزير التربية والتعليم رئيس اللجنة العليا للاختبارات قاسم الحمران حرص الوزارة وسعيها الحثيث لإنجاح اختبارات الشهادة العامة رغم شحة الإمكانات المتاحة

التربية تؤكد حرصها على إنجاح اختبارات الشهادة العامة

المؤتمرنت -
التربية تؤكد حرصها على إنجاح اختبارات الشهادة العامة
أكد نائب وزير التربية والتعليم رئيس اللجنة العليا للاختبارات قاسم الحمران حرص الوزارة وسعيها الحثيث لإنجاح اختبارات الشهادة العامة رغم شحة الإمكانات المتاحة.

وأشار في المؤتمر الصحفي الذي عقدته اليوم اللجنة العليا للاختبارات إلى أهمية تضافر الجهود واستشعار الجميع للمسؤولية الملقاة على عاتقهم مع ضرورة إسهامهم الفاعل والإيجابي لإنجاح العملية الاختبارية باعتبارها مسؤولية وطنية، مهيبا بالجهات المعنية الوفاء بالتزاماتها المالية في أسرع وقت.

وتطرق نائب الوزير الحمران إلى جهود الوزارة المستمرة لتطوير وتحديث آليات العمل الاختبارية بما يتوافق مع أنظمة التصحيح الالكتروني وبما يضمن مواكبة التطورات التكنولوجية ، لافتا إلى ما حققه نظام أتمته الاختبارات من نقلة نوعية للعملية الإختبارية كونه يحد من ظاهرة الغش ويعكس مستوى التحصيل العلمي لأبنائنا الطلاب بالإضافة إلى الدقة والمصداقية في التصحيح وتقدير ورصد الدرجات واختصار الجهد والوقت والتكلفة وتفادي الأخطاء الفنية.

وطمأن ابنائه طلاب الشهادة العامة واولياء امورهم بأن نظام حوسبة الإختبارات يحقق الشمولية والإنصاف وبما يضمن لكل طالب الحصول على استحقاقه الفعلي دون أي انتقاص.

من جانبه اوضح وكيل قطاع المناهج والتوجيه نائب رئيس اللجنة العليا للإختبارات احمد النونو ان عدد الطلاب المتقدمين لإختبارات الشهادة العامة للمرحلتين الاساسية والثانوية بلغ ٤٦٣ الف و ٧٨٥ طالبا وطالبة موزعين على ٣ آلاف و ٤٨١ مركز اختباري، مستعرضا تقرير موجز بالأعمال والمهام المنفذة في إطار الإعداد والتحضير لتنفيذ إختبارات الشهادتين الأساسية والثانوية للعام الدراسي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١م .








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