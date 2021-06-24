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أخبار
المؤتمر نت - نفذ سلاح الجو المسير عملية عسكرية واسعة ونوعية استهدفت معسكراً تدريبياً تابعاً لتحالف العدوان السعودي في منطقة الوديعة

قتلى وجرحى بهجوم جوي على المرتزقة في الوديعة

المؤتمرنت -
قتلى وجرحى بهجوم جوي على المرتزقة في الوديعة
نفذ سلاح الجو المسير عملية عسكرية واسعة ونوعية استهدفت معسكراً تدريبياً تابعاً لتحالف العدوان السعودي في منطقة الوديعة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع في بيان، أن العملية نُفِّذت بعشر طائرات مسيرة نوع قاصف 2 K واستهدفت مركز القيادة ومواقع التدريب وقطاعات الحشد ومواقع أخرى داخل المعسكر.

وأكد أن الإصابات كانت دقيقة، مبيناً أن العملية أسفرت عن مصرع وإصابة أكثر من 60 من مرتزقة العدوان بينهم قادة، بالإضافة إلى مصرع عدد من الضباط السعوديين.

وأشار العميد سريع إلى أن العملية نفذت خلال اليومين الماضيين وهي موثقة بالصوت الصورة، لافتاً إلى أنه سيتم بث مشاهدها لاحقاً.








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