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أخبار
المؤتمر نت - سيتم إحالته للنيابة وتطبيق قانون العقوبات النافذ بحقه

صنعاء توجه تحذير شديد اللهجة للجميع: لن نتساهل

المؤتمرنت -
صنعاء توجه تحذير شديد اللهجة للجميع: لن نتساهل
أصدرت وزارة المالية تعميماً بشأن منع تداول العملة المزورة التي أصدرها ما يسمى بنك عدن المُدار من قبل العدوان.

وأكدت الوزارة في التعميم، على منع وحظر التعامل بالعملة المزورة والتي أعلن عنها البنك المركزي اليمني في بيانه بتاريخ 22 يونيو 2021م.

وأشار التعميم إلى أن كل من استلم مبلغ أو فئة أو ثبت ترويجه لأي من هذه العملات المزورة سيتم إحالته للنيابة وتطبيق قانون العقوبات النافذ بحقه بتهمة الإضرار بالاقتصاد الوطني.

وشددت وزارة المالية، على أهمية تفاعل كادر المؤسسات الحكومية في توعية أبناء الشعب لمواجهة سياسات العدوان الاقتصادية.

وأكدت على كل العاملين بالوظيفة المالية في مؤسسات الدولة متابعة ما يصدر عن الجهة المختصة في إدارة السياسة النقدية (البنك المركزي بصنعاء) والعمل بموجبها.

وأوضحت وزارة المالية، أن إقدام مرتزقة العدوان على هذه الخطوة يعتبر جريمة تضاف إلى سجل جرائم استهداف الاقتصاد الوطني.. مؤكدة أن التصدي لهذه الجرائم واجب وطني وأخلاقي يجب أن تقوم به كل المكونات وفي مقدمتها مؤسسات الدولة.

وأهابت وزارة المالية بالتزام الجميع وإبلاغ عمليات وزارة المالية على الرقم المجاني (8005005) أو عمليات البنك المركزي (8006800) عن أي كيانات تجارية أو غيرها تحوز أو تروج لهذه العملة المزورة.








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