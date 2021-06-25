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أخبار
المؤتمر نت - أكد المركز الوطني للأرصاد، أن المناطق الصحراوية ستشهد طقساً حاراً إلى شديد الحرارة نهاراً مع احتمال تكوّن قطع متفرقة من السحب الركامية على أجزاء منها

أجواء شديدة الحرارة.. وأمطار على 5 محافظات

المؤتمرنت -
أجواء شديدة الحرارة.. وأمطار على 5 محافظات
توقع المركز الوطني للأرصاد، طقساً صحواً إلى غائم جزئياً على المرتفعات الجبلية والمناطق الساحلية، وأرخبيل سقطرى خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

وأوضح المركز في نشرته الجوية، أن الطقس سيكون صحواً إلى غائم جزئياً مع إمكانية تشكل قطع متفرقة من السحب الركامية وهطول أمطار متفرقة قد يصاحبها الرعد أحيانا في فترتي الظهيرة والمساء على أجزاء من المحافظات الجبلية الغربية والجنوبية الغربية من صعدة شمالاً وحتى لحج جنوباً وقد تمتد شرقاً إلى أجزاء من مرتفعات (أبين، لحج، البيضاء، شبوة وحضرموت) وتنشط الرياح نهاراً مثيرةً للأتربة والغبار.

فيما يكون الطقس بالمناطق الساحلية غائم جزئياً، حاراً ورطباً نهاراً، مع احتمال هطول أمطار خفيفة على السواحل الشرقية والرياح معتدلة السرعة تنشط أحياناً وتتراوح سرعتها ما بين 12 إلى 24 عقدة مثيرة للأتربة والرمال.

وأشار المركز إلى أن المناطق الصحراوية ستشهد طقساً حاراً إلى شديد الحرارة نهاراً مع احتمال تكوّن قطع متفرقة من السحب الركامية على أجزاء منها، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للأتربة والرمال، تتدنى على اثرها مدى الرؤية الأفقية خاصة على الأجزاء الغربية منها.

وفي أرخبيل سقطرى سيكون الطقس غائم جزئياً وتنشط الرياح لتصل أقصى سرعة لها 40 عقدة تعمل على اضطراب البحر وارتفاع الأمواج.

ونبه المركز الصيادين ومرتادي البحر وربابنة السفن في أرخبيل سقطرى والسواحل الجنوبية والشرقية من اضطراب البحر وارتفاع الأمواج.

كما نبه المواطنين في المناطق الصحراوية والهضاب الداخلية والمناطق والسهول الساحلية من الأجواء الحارة، وفي المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من التواجد في مجاري وممرات السيول.








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