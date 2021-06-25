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أخبار
المؤتمر نت - الفاصوليا غذاء لذيذ وصحي، ويمكن إضافتها إلى الحساء واليخنات والسلطة، فماذا يحدث لجسمك عند تناولها يوميا؟

هذا ما سيحدث لجسمك عند تناول الفاصوليا يومياً!

المؤتمرنت -
هذا ما سيحدث لجسمك عند تناول الفاصوليا يومياً!
الفاصوليا غذاء لذيذ وصحي، ويمكن إضافتها إلى الحساء واليخنات والسلطة، فماذا يحدث لجسمك عند تناولها يوميا؟

وكشفت الدكتورة مارينا ماكيشا، عضو الجمعية الوطنية الروسية لأخصائيي التغذية، أن إضافة الفاصوليا إلى النظام الغذائي اليومي ضروري لأنها تحتوي على عناصر مغذية عديدة.

الفاصوليا البيضاء

وأشارت الخبيرة إلى أن الفاصوليا البيضاء تحتوي على نسبة عالية من الألياف الغذائية، وتؤثر إيجابيا في عمل الأمعاء وتحافظ على توازن نبيت الأمعاء، (بعكس ذلك يزداد خطر الإصابة بالسرطان وتنخفض المناعة).

إخراج السموم وتخفيض الكوليسترول

وتساعد الألياف الغذائية على إخراج السموم من الجسم. وهي المسؤولة عن تخفيض مستوى الكوليسترول السيء. ووفقا لها يمكن تناول 150-200 غرام من الفاصوليا في اليوم.

وتقول، "يجب على الأشخاص الذين يعانون من الإمساك أو لديهم الاستعداد للإمساك، تناول الفاصوليا بحذر اعتمادا على رد فعلهم الشخصي. لأن الألياف الغذائية الموجودة في الفاصوليا يمكن أن تسبب تفاقم حالتهم الصحية".

الفاصوليا الحمراء تعزيز المناعة

وتضيف، وأما الفاصوليا الحمراء، فتحتوي على نسبة أكبر من البروتينات، ما يساعد على تعزيز منظومة المناعة.

وتقول، "تحتوي الفاصوليا الحمراء على نسبة عالية من البوتاسيوم والمغنيسيوم المفيدين جدا للقلب والأوعية الدموية وكذلك للوقاية من أمراض مثل اضطراب ضربات القلب واحتشاء عضلة القلب والجلطة الدماغية".


الفاصوليا السوداء

وأما الفاصوليا السوداء، فتحتوي على نسبة عالية من فيتامينات مجموعة В، الضرورية لتنظيم الجهاز العصبي والنبضات العصبية.

كما يحتوي الماش، الذي هو نوع من أنواع الفاصوليا، على نسبة عالية من النحاس الضروري للوقاية من شيب الشعر المبكر وعملية تكوين الدم الطبيعية. وكذلك الزنك، الضروري لمنظومة المناعة وإنتاج الهرمونات الجنسية، وفقا لروسيا اليوم.

الفاصوليا الخضراء والتخلص من الوزن الزائد

وتضيف، وأما الفاصوليا الخضراء فتساعد على التخلص من الوزن الزائد.








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