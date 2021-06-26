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أخبار
المؤتمر نت - كشفت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة "كورونا"، حتى صباح اليوم، أن حصيلة الإصابات الاجمالية تجاوزت 181 مليونا و191 ألف اصابة، تعافى منهم 165 مليونا ونحو 779 ألف مريض

كورونا اليوم.. أكثر من 181.1 مليون إصابة عالمياً

المؤتمرنت -
كورونا اليوم.. أكثر من 181.1 مليون إصابة عالمياً
كشفت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة "كورونا"، حتى صباح اليوم، أن حصيلة الإصابات الاجمالية تجاوزت 181 مليونا و191 ألف اصابة، تعافى منهم 165 مليونا ونحو 779 ألف مريض، فيما تجاوز عدد الوفيات جراء الاصابة بالفيروس 3 ملايين وأكثر من 925 ألف وفاة.

وبحسب الإحصاءات المعلنة اليوم، سجلت دول العالم الجمعة 408 آلاف و765 إصابة جديدة، وأوقعت الجائحة خلال الـ24 ساعة الأخيرة 8,728 حالة وفاة.

وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 220 دولة وإقليم ومنطقة حول العالم، ورغم تراجعها عن تسجيل اصابات ووفيات يومية بأعداد كبيرة، وخروجها من قائمة الدول الخمس العالمية، الأعلى حصيلة وفيات وإصابات كل 24 ساعة، ما تزال أمريكا تتصدر دول العالم قياساً بأعلى حصيلة وفيات واصابات إجمالية.

واعتبرت الإحصاءات أن الدول الخمس الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا (619,152 وفاة)، والبرازيل (511,272 وفاة)، والهند (394,524 وفاة)، والمكسيك (232,346 وفاة)، وبيرو (191,447 وفاة).

فيما اعتبرت أن الدول الخمس الأكثر تأثرا عالمياً من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات: أميركا (34،482,672 إصابة)، والهند (30,183,143 إصابة)، والبرازيل (18,322,760 إصابة)، وفرنسا (5,766,315 إصابة)، وتركيا (5,409,088 إصابة).








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