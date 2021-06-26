السبت, 26-يونيو-2021 الساعة: 02:46 م - آخر تحديث: 02:15 م (15: 11) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
الوحدة‮.. ‬عنوان‮ ‬حاضرنا‮ ‬ومستقبلنا
بقلم‮ / ‬صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬ابو‮ ‬راس‮ - رئيس المؤتمر الشعبي العام
للمزايدين المتعفنيين
يحيى‮ ‬علي‮ ‬نوري
ضحايا العدوان السّعودي- الإماراتي المدعوم أميركياً على اليمن
أ. د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
عاش عزيزاً ومات شهيداً
راسل القرشي
البعد‮ ‬الوطني‮ ‬والسياسي‮ ‬في‮ ‬خطاب‮ ‬أبو‮ ‬راس‮
يحيى‮ ‬العراسي
معانٍ‮ ‬راسخة‮ ‬في‮ ‬خطاب‮ ‬رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬
أ‮.‬د‮.‬عبدالعزيز‮ ‬محمد‮ ‬الشعيبي
في وداع الشيخ أبو بكر سالم شماخ
وليد علي غالب
دعوة‮ ‬مسئولة‮ ‬للإدارة‮ ‬الأمريكية
بقلم‮ :‬غازي‮ ‬أحمد‮ ‬علي الأمين‮ ‬العام‮ ‬للمؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
ببصيرة‮ ‬وحكمة‮ ‬واجه‮ ‬المؤتمر‮ ‬برئاسة‮ ‬أبوراس‮ ‬التحديات
د. أحمد عقبات
مسيرة‮ ‬نضالية‮ ‬متواصلة
عصام عباس العلفي
ثلاثة‮ ‬أعوام‮ ‬من‮ ‬التحديات‮ ‬والنجاحات
بقلم الشيخ/ يحيى علي الراعي
2020م‮ ‬عام‮ ‬مؤتمري‮ ‬حافل
توفيق الشرعبي
أخبار
المؤتمر نت - "فوائد غير متوقعة" تساعد جسمك على حرق الدهون، بهذه الكلمات افتتحت دراسة أميركية جديدة كلامها عن أن مزايا تناول وجبة خفيفة تحتوي على بعض المواد السكرية أثناء الإفطار.

دراسة تكشف عن فوائد غير متوقعة للشوكولاتة

المؤتمرنت -
دراسة تكشف عن فوائد غير متوقعة للشوكولاتة
"فوائد غير متوقعة" تساعد جسمك على حرق الدهون، بهذه الكلمات افتتحت دراسة أميركية جديدة كلامها عن أن مزايا تناول وجبة خفيفة تحتوي على بعض المواد السكرية أثناء الإفطار.

فقد قدم باحثون في مدينة بوسطن في ولاية ماساتشوستس، كمية تعادل 100 غرام من شوكولاتة الحليب لـ 19 امرأة بعد ساعة واحدة من الاستيقاظ وساعة واحدة قبل وقت النوم.

واكتشف فريق البحث فجأة، أن تناول شوكولاتة الحليب في الصباح أو الليل لم يؤدِ إلى زيادة الوزن، بل لعبت الشوكولاتة على الأرجح دورا مثبطا للشهية.

كما اعتبرت تناول شوكولا الحليب خلال ساعات الصباح يساعد على حرق الدهون وتقليل مستويات السكر في الدم، وذلك وفقاً لما نشرته الدراسة التي نقلها موقع "ديلي ميل" البريطاني.

مادة كيميائية مفيدة
ووفق المقال، فإن سبب هذه العملية الغريبة يعود إلى وجود مادة كيميائية مفيدة يطلق عليها اسم "الفلافانول" وهي مادة موجودة بشكل طبيعي في الكاكاو، وهي تزيد من أكسدة الدهون.

كما أكد الباحثون عزمهم على التوسع بالأبحاث بهدف التأكد من مطابقة النتائج على الرجال والنساء، وذلك على الرغم من أن الدراسة مطبقة فقط على عدد محدود من النساء بعد انقطاع الطمث.

نتائج صادمة
بدورها، كشفت مؤلفة الدراسة، مارتا جاراوليت، المدرسة في جامعة مورسيا: "لم يكتسب متطوعونا وزنًا على الرغم من زيادة السعرات الحرارية التي يتناولونها، تظهر نتائجنا أن الشوكولاتة قللت من استهلاك الطاقة، بما يتفق مع الانخفاض الملحوظ في الجوع والشهية والرغبة في تناول الحلويات كما هو موضح في الدراسات السابقة".

يذكر أن نتائج الدراسة اعتبرت صادمة لأنها استخدمت شوكولاتة الحليب، الشهيرة بمساهمتها بزيادة الوزن بسبب احتوائها على نسب عالية من الدهون والسكر والسعرات الحرارية.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
عربي ودولي: بايدن: الشراكة مع أفغانستان ستستمر
عربي ودولي: قتلى وجرحى جراء عملية طعن في ألمانيا
فنون ومنوعات: اختلفا على البيت فصفعها فأنهت حياته بطعنة
مجتمع مدني: متى يجب تطعيم الأطفال ضد كورونا؟
عربي ودولي: إصابة رئيس الوزراء التونسي بكورونا
أخبار: أجواء شديدة الحرارة.. وأمطار على 5 محافظات
أخبار: شركة النفط تحذر مجدداً من كارثة إنسانية خلال أيام
رياضة: تأهل الأرجنتين لدور الثمانية في كوبا أمريكا
رياضة: أوروجواي تتأهل لدور الثمانية في كوبا أمريكا
رياضة: باراغواي تهزم تشيلي بثنائية نظيفة
فنون ومنوعات: هروب 40 بقرة من مسلخ قبل ذبحها بثوانٍ
اقتصاد: الذهب على مسار تحقيق مكسب أسبوعي
مجتمع مدني: تأثير كورونا أخطر مما يعتقد على الأطفال
عربي ودولي: إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تجيز عقار
أخبار: "قاصف" تهاجم قاعدة الملك خالد بخميس مشيط
أخبار: خروقات مستمرة بالحديدة وغارات على مأرب
رياضة: منتخب الشباب يودع بطولة كأس العرب
أخبار: صنعاء توجه تحذير شديد اللهجة للجميع: لن نتساهل
أخبار: الأمين العام يعزي الشيخ منصور الضاوي باستشهاد نجله
رياضة: فلسطين تبلغ نهائيات كأس العرب
أخبار: قتلى وجرحى بهجوم جوي على المرتزقة في الوديعة
أخبار: طيران العدوان يستهدف مأرب بسلسلة غارات
أخبار: التربية تؤكد حرصها على إنجاح اختبارات الشهادة العامة
أخبار: قوى العدوان ارتكبت 162 خرقاً خلال 24 ساعة
عربي ودولي: روسيا تسجل أعلى إصابات بكورونا منذ يناير
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2021