المؤتمرنت -

فلكي يحدد بالترتيب مناطق اليمن المتوقع هطول الامطار عليها بقادم الايام

كشف الفلكي اليمني والخبير الدولي في الفيزياء الفلكية عدنان الشوافي عن أهم مؤشرات الاجواء لأسبوع قادم حتى الجمعة 2 يوليو 2021.



وقال الشوافي إن توقعات نماذج الطقس تشير إلى استمرار هطول أمطار متفرقة متفاوتة الشدة وقد تكون مصحوبة بحبات البرد على بعض المناطق من المرتفعات الغربية والجنوبية وأجزاء من الهضاب والسهول الساحلية المحاذية إلا انه مع نهاية الإسبوع قد لا يغطي الهطول جميع المناطق اليمنية.



وتناول الفلكي بالترتيب أفضل فرص هطول الامطار على المناطق والمحافظات اليمنية بقادم الايام وهي كالاتي:



- إب ، ريمة ، غرب ذمار ، شمال شرق تعز ، المحويت.

- غرب صنعاء، السهول الشرقية الحديدة.، الضالع، عمران، شرق حجة، غرب صعدة ، البيضاء.

- اجزاء بسيطة من بقية المناطق والمحافظات.



وأضاف: بالنسبة لدرجات الحرارة المعدل المتوقع لهذا الاسبوع ارتفاع بسيط عن معدل الاسبوع الماضي إلى أن مستوى درجات الحرارة يجعل وصف الاجواء شديدة الحرارة على السواحل الصحاري بشكل عام.



واختتم الفلكي الشوافي تصريحه ، لـ"المؤتمرنت"، بالقول:"فيما يخص حالة الرياح تشير توقعات النماذج إلى نشاط نسبي للرياح، وقد تكون مثيرة للغبار على بعض المناطق خصوصا الصحاري الداخلية، وفيما يخص حالة البحر متوقع موج البحر بين معتدل الى مضطرب على معظم السواحل اليمنية وبالنسبة لارخبيل سقطرى متوقع استمرار الرياح الشديدة وموج البحر بين مضطرب الى شديد الاضطراب، وعليه ندعو إلى متابعة المستجدات ونشرات الطقس".

