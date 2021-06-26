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أخبار
المؤتمر نت - النواب يحيي تضحيات الابطال المرابطين في الجبهات

النواب يحيي تضحيات الابطال المرابطين في الجبهات

المؤتمرنت -
النواب يحيي تضحيات الابطال المرابطين في الجبهات
حيا مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي، أبطال الجيش والأمن واللجان الشعبية وأبناء القبائل الأحرار على ما يبذلونه من تضحيات جسيمة في سبيل الدفاع عن الوطن وأمنه وسيادته واستقراره.

وأشاد رئيس المجلس، بالعملية البطولية التي نفذها الشهيد هاني طومر لفك الحصار عن زملائه المرابطين في جبهة المرازيق في الجوف، باختراق خطوط مرتزقة العدوان وتمكنه من إخراج الجرحى مرتين، ليرتقي شهيدا في المحاولة الثالثة.

وبارك المجلس الانتصارات التي حققها ويحققها أبطال الجيش والأمن واللجان الشعبية ورجال القبائل على مدى سبع سنوات من الصمود في وجه العدوان والحصار.

وحث مجلس النواب، أبطال الجيش واللجان الشعبية وهم يخوضون معركة النفس الطويل في مواجهة العدوان، على مواصلة الصمود وتحقيق المزيد من الانتصارات النوعية ضد قوى العدوان.

وأهاب المجلس، بالجميع التكاتف لإسقاط رهانات العدوان الرامية تقسيم وتمزيق اليمن .. حاثا على مواصلة اليقظة في مواجهة العدوان وأدواته وتحقيق المزيد من الانتصارات.

وفي الجلسة استعرض المجلس، تقارير لجنة الشؤون المالية بشأن الحسابات الختامية لموازنات المجلس، والتي تضمنت نتائج تنفيذ الحسابات الختامية لموازنات المجلس وتحليل اللجنة للمصروفات والأسس والمرتكزات العامة للحسابات الختامية لموازنة المجلس.

ولفتت التقارير إلى أنه تم الأخذ بالاعتبار ما تشهده البلاد من ظروف استثنائية نتيجة استمرار العدوان والحصار وتأثيراته المباشرة على نشاط مؤسسات الدولة وما ترتب على ذلك من خفض في الإعتمادات المالية.

وخلصت التقارير إلى جملة من الملاحظات والتوصيات التي توصلت إليها اللجنة.

وأبدى نواب الشعب، ملاحظاتهم حول ما ورد في تقارير الحسابات الختامية للمجلس.

واستمع المجلس من وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي أبو حليقة إلى رسالة رئيس الوزراء، بشأن طلب وزير الإرشاد وشؤون الحج والعمرة، المتضمن اعتماد مشروع قانون الأكاديمية العليا للقرآن الكريم وعلومه بدلاً عن المشروع الذي سبق رفعه للمجلس، باسم مشروع قانون المعهد العالي للتوجيه والإرشاد، وطالب وزير الدولة بإحالته للجان المختصة لدراسته ووافق المجلس على ذلك.

وكان المجلس قد استعرض محضر جلسته السابقة وأقره وسيواصل عقد جلسات أعماله يوم غد الأحد بمشيئة الله تعالى.








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