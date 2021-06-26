السبت, 26-يونيو-2021 الساعة: 07:23 م - آخر تحديث: 07:10 م (10: 04) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
الوحدة‮.. ‬عنوان‮ ‬حاضرنا‮ ‬ومستقبلنا
بقلم‮ / ‬صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬ابو‮ ‬راس‮ - رئيس المؤتمر الشعبي العام
للمزايدين المتعفنيين
يحيى‮ ‬علي‮ ‬نوري
ضحايا العدوان السّعودي- الإماراتي المدعوم أميركياً على اليمن
أ. د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
عاش عزيزاً ومات شهيداً
راسل القرشي
البعد‮ ‬الوطني‮ ‬والسياسي‮ ‬في‮ ‬خطاب‮ ‬أبو‮ ‬راس‮
يحيى‮ ‬العراسي
معانٍ‮ ‬راسخة‮ ‬في‮ ‬خطاب‮ ‬رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬
أ‮.‬د‮.‬عبدالعزيز‮ ‬محمد‮ ‬الشعيبي
في وداع الشيخ أبو بكر سالم شماخ
وليد علي غالب
دعوة‮ ‬مسئولة‮ ‬للإدارة‮ ‬الأمريكية
بقلم‮ :‬غازي‮ ‬أحمد‮ ‬علي الأمين‮ ‬العام‮ ‬للمؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
ببصيرة‮ ‬وحكمة‮ ‬واجه‮ ‬المؤتمر‮ ‬برئاسة‮ ‬أبوراس‮ ‬التحديات
د. أحمد عقبات
مسيرة‮ ‬نضالية‮ ‬متواصلة
عصام عباس العلفي
ثلاثة‮ ‬أعوام‮ ‬من‮ ‬التحديات‮ ‬والنجاحات
بقلم الشيخ/ يحيى علي الراعي
2020م‮ ‬عام‮ ‬مؤتمري‮ ‬حافل
توفيق الشرعبي
أخبار
المؤتمر نت - شرف يلتقي بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة

شرف يلتقي بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة

المؤتمرنت -
شرف يلتقي بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة
التقى وزير الخارجية المهندس هشام شرف عبدالله اليوم، رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة "اونمها" رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار الجنرال أبهيجت جوها.

واستمع وزير الخارجية، لعرض موجز حول أنشطة وبرنامج بعثة الأمم المتحدة الجارية لتنفيذ اتفاق ستوكهولم بالحديدة، إضافة إلى توضيحات بشأن ما يتطلبه عمل البعثة من تسهيلات خاصة بتحركاتها الميدانية.

وفي اللقاء أعرب وزير الخارجية، عن تقديره لجهود الجنرال جوها وطاقم البعثة لتنفيذ متطلبات اتفاق الحديدة.

وأكد حرص حكومة الإنقاذ الوطني على مواصلة التعاون مع البعثة بما يضمن نجاح تنفيذ مهامها المتفق عليها وكذا تأمين تحركاتها بالشكل المطلوب.

وندد وزير الخارجية بمواصلة تحالف العدوان السعودي الإماراتي انتهاج سياسية العقاب الجماعي بحق الشعب اليمني من خلال منع دخول السفن المحملة بالمشتقات النفطية والغاز المنزلي إلى ميناء الحديدة.

وأشار إلى أهمية أن يدرك المجتمع الدولي أن دول تحالف العدوان ومرتزقته لا تزال تضع العراقيل أمام جهود التسوية السياسية في اليمن من خلال القيام بإجراءات أحادية الجانب ترمي إلى تدمير الاقتصاد اليمني الذي تعرض لكل المؤامرات والحصار الشامل.

ولفت إلى أن العدوان وبالتعاون مع عملائه بالداخل انتهج لعديد من الممارسات التدميرية تجاه اليمن وشعبه بدأت بمنع مدخلات الإنتاج الزراعي والصناعي وتشجيع التهريب، والاستمرار في طبع مبالغ مالية كبيرة للعملة غير القانونية وتزوير الطبعة القديمة بهدف إغراق السوق وخلق تضخم وفوضى اقتصادية ومالية، تؤدي إلى مزيد من الأعباء المالية والمعيشية على كاهل المواطن.

من جانبه أوضح رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة "أونمها" حرص البعثة على استمرار عمل لجنة تنسيق إعادة الانتشار لضمان تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في ستوكهولم.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
عربي ودولي: بايدن: الشراكة مع أفغانستان ستستمر
أخبار: العدوان يشن سلسلة غارات عنيفة على مأرب
عربي ودولي: قتلى وجرحى جراء عملية طعن في ألمانيا
فنون ومنوعات: اختلفا على البيت فصفعها فأنهت حياته بطعنة
مجتمع مدني: متى يجب تطعيم الأطفال ضد كورونا؟
عربي ودولي: إصابة رئيس الوزراء التونسي بكورونا
أخبار: هذا ما سيحدث لجسمك عند تناول الفاصوليا يومياً!
أخبار: جريح بنيران الجيش السعودي في شدا بصعدة
أخبار: 84 خرقاً من المرتزقة بالحديدة خلال 24 ساعة
أخبار: أجواء شديدة الحرارة.. وأمطار على 5 محافظات
أخبار: شركة النفط تحذر مجدداً من كارثة إنسانية خلال أيام
رياضة: تأهل الأرجنتين لدور الثمانية في كوبا أمريكا
رياضة: أوروجواي تتأهل لدور الثمانية في كوبا أمريكا
رياضة: باراغواي تهزم تشيلي بثنائية نظيفة
فنون ومنوعات: هروب 40 بقرة من مسلخ قبل ذبحها بثوانٍ
اقتصاد: الذهب على مسار تحقيق مكسب أسبوعي
مجتمع مدني: تأثير كورونا أخطر مما يعتقد على الأطفال
عربي ودولي: إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تجيز عقار
أخبار: "قاصف" تهاجم قاعدة الملك خالد بخميس مشيط
أخبار: خروقات مستمرة بالحديدة وغارات على مأرب
رياضة: منتخب الشباب يودع بطولة كأس العرب
أخبار: صنعاء توجه تحذير شديد اللهجة للجميع: لن نتساهل
أخبار: الأمين العام يعزي الشيخ منصور الضاوي باستشهاد نجله
رياضة: فلسطين تبلغ نهائيات كأس العرب
أخبار: قتلى وجرحى بهجوم جوي على المرتزقة في الوديعة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2021