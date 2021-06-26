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أخبار
المؤتمر نت - توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، هطول أمطار رعدية متفرقة على أجزاء من المنحدرات المحاذية للسهول الساحلية الغربية والجنوبية، مع أجواء صحوة إلى غائمة جزئياً

أمطار رعدية متفرقة.. والأرصاد يحذر الصيادين

المؤتمرنت -
أمطار رعدية متفرقة.. والأرصاد يحذر الصيادين
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، هطول أمطار رعدية متفرقة على أجزاء من المنحدرات المحاذية للسهول الساحلية الغربية والجنوبية، مع أجواء صحوة إلى غائمة جزئياً على المناطق الساحلية والصحراوية خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

وذكر المركز في نشرته الجوية، أن الأجواء ستكون صحوة إلى غائمة جزئياً تتحول إلى غائمة على المرتفعات الجبلية الغربية والفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متفرقة على أجزاء من المنحدرات المحاذية للسهول الساحلية الغربية والجنوبية، والرياح معتدلة تنشط خلال فترة الظهيرة وساعات المساء الأولى.

وستكون الأجواء صحوة إلى غائمة جزئياً، حارة ورطبة والرياح معتدلة غربية إلى شمالية غربية على الساحل الغربي وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على السواحل الجنوبية والشرقية مع نشاط ملحوظ خلال ساعات الظهيرة على سواحل حضرموت.

وأشار المركز إلى أن المناطق الصحراوية ستشهد أجواء صحوة إلى غائمة جزئياً بسحب متفرقة، حارة إلى شديدة الحرارة والرياح متغيرة الاتجاهات تنشط خلال ساعات الظهيرة تعمل على إثارة الأتربة والرمال.

وحسب المركز ستكون الأجواء في أرخبيل سقطرى صحوة إلى غائمة جزئياً والرياح جنوبية غربية نشطة تصل سرعتها إلى 40 عقدة تعمل على ارتفاع الموج واضطراب البحر.

ونبه المركز الصيادين ومرتادي البحروربابنة السفن خاصة الصغيرة منها في أرخبيل سقطرى وعلى السواحل الجنوبية والشرقية من اضطراب البحر وارتفاع الأمواج.

كما نبه المواطنين في المناطق الصحراوية والهضاب الداخلية والمناطق والسهول الساحلية من الأجواء الحارة، وفي المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من التواجد في مجاري وممرات السيول.








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