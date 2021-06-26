السبت, 26-يونيو-2021 الساعة: 10:26 م - آخر تحديث: 10:07 م (07: 07) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
الوحدة‮.. ‬عنوان‮ ‬حاضرنا‮ ‬ومستقبلنا
بقلم‮ / ‬صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬ابو‮ ‬راس‮ - رئيس المؤتمر الشعبي العام
للمزايدين المتعفنيين
يحيى‮ ‬علي‮ ‬نوري
ضحايا العدوان السّعودي- الإماراتي المدعوم أميركياً على اليمن
أ. د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
عاش عزيزاً ومات شهيداً
راسل القرشي
البعد‮ ‬الوطني‮ ‬والسياسي‮ ‬في‮ ‬خطاب‮ ‬أبو‮ ‬راس‮
يحيى‮ ‬العراسي
معانٍ‮ ‬راسخة‮ ‬في‮ ‬خطاب‮ ‬رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬
أ‮.‬د‮.‬عبدالعزيز‮ ‬محمد‮ ‬الشعيبي
في وداع الشيخ أبو بكر سالم شماخ
وليد علي غالب
دعوة‮ ‬مسئولة‮ ‬للإدارة‮ ‬الأمريكية
بقلم‮ :‬غازي‮ ‬أحمد‮ ‬علي الأمين‮ ‬العام‮ ‬للمؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
ببصيرة‮ ‬وحكمة‮ ‬واجه‮ ‬المؤتمر‮ ‬برئاسة‮ ‬أبوراس‮ ‬التحديات
د. أحمد عقبات
مسيرة‮ ‬نضالية‮ ‬متواصلة
عصام عباس العلفي
ثلاثة‮ ‬أعوام‮ ‬من‮ ‬التحديات‮ ‬والنجاحات
بقلم الشيخ/ يحيى علي الراعي
2020م‮ ‬عام‮ ‬مؤتمري‮ ‬حافل
توفيق الشرعبي
أخبار
المؤتمر نت - يعبر مستوى ضغط الدم عن القوة التي يضخ بها قلبك الدم في جميع أنحاء الجسم، ولكنه قد يكون خطيراً إذا زاد ارتفاعه أو انخفض بشدة

ما تريد معرفته عن ضغط الدم.. الأسباب والأعراض

المؤتمرنت -
ما تريد معرفته عن ضغط الدم.. الأسباب والأعراض
يعبر مستوى ضغط الدم عن القوة التي يضخ بها قلبك الدم في جميع أنحاء الجسم، ولكنه قد يكون خطيراً إذا زاد ارتفاعه أو انخفض بشدة.

ويرتبط الارتفاع المستمر في مستوى ضغط الدم بعادات غير صحية مثل شرب الكثير من الكحول وتدخين السجائر وتناول الأطعمة غير الصحية وزيادة الوزن وعدم ممارسة التمارين البدنية الكافية، بحسب موقع سبوتنيك.

ويمكن أن يؤدي ارتفاع ضغط الدم حال تركه دون علاج إلى تفاقم خطر الإصابة بالعديد من الحالات الصحية طويلة الأمد، مثل أمراض القلب التاجية وأمراض الكلى.

ويعرف ضغط الدم بأنه قوة دفع الدم على جدران الأوعية الدموية وينتج بشكل أساسي عن طريق انقباض عضلات القلب.

ويتم قياس ضغط الدم باستخدام رقمين مسجلين.

الأول هو الضغط الانقباضي ويتم قياسه بعد انقباض القلب عند أعلى مستوى له، فيما يسمى الثاني بالضغط الانبساطي ويقاس قبل انقباض القلب عند أدنى مستوياته.

ويعتبر ضغط الدم الطبيعي الذي يقل عن 120/80 ملم زئبق مستوى صحيا في كل مكان، وتتراوح قراءات ضغط الدم المرتفع من 120 إلى 129 ملم زئبق انقباضي وأقل من 80 ملم زئبق انبساطي.

وتتراوح المرحلة الأولى من ارتفاع ضغط الدم من 130 إلى 139 ملم زئبق انقباضي أو 80 إلى 89 ملم زئبق انبساطي.

ويمكن للأطباء في هذه المرحلة أن يصفوا أدوية ضغط الدم وبعض التغييرات في نمط الحياة لتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية.

فيما تتراوح قراءات ضغط الدم في المرحلة الثانية باستمرار بين 140/90 ملم زئبق أو أعلى.

وعندما يصل المرضى إلى هذه النقطة من ارتفاع ضغط الدم، من المرجح جدا أن يتدخل الأطباء بمزيج من الأدوية وتغيير نمط الحياة.

نوبة ارتفاع ضغط الدم: هذه هي النقطة الأكثر خطورة التي يمكن أن يصل إليها ضغط الدم، وتتطلب رعاية طبية عاجلة في أسرع وقت ممكن.

عندما يصل الضغط إلى هذا المستوى، فإنه يتجاوز فجأة 180/120 ملم زئبق.

يمكن أن يكون ارتفاع ضغط الدم مرعبا لأن العديد من الأشخاص الذين يصابون به لن يعانوا من أي أعراض.

في بعض الحالات، قد يستغرق الأمر سنوات أو عقودا حتى تصل الحالة إلى مستويات عالية بما يكفي حتى تصبح الأعراض واضحة.

وأفضل طريقة لمعرفة ما إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم هي أن تكون لديك قراءات منتظمة، مع ذلك فإن الأعراض التي يجب البحث عنها تشمل:

- الصداع

- ضيق في التنفس

- نزيف الأنف

- التورد (حالة يشيع فيها الدم في الوجه)

- الدوخة والغثيان

- آلام في الصدر

- تغييرات بصرية

- دم في البول








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
فنون ومنوعات: ضبط امرأة صادر بحقها 148 أمر اعتقال
عربي ودولي: سوريا.. قتلى بانفجار عبوة في ريف حلب
رياضة: الدنمارك تكتسح ويلز برباعية نظيفة
أخبار: النواب يحيي تضحيات الابطال المرابطين في الجبهات
أخبار: فلكي يحدد مناطق اليمن المتوقع هطول الامطار عليها بقادم الايام
أخبار: 3 حقائق عن الأطباء يجب أن يعرفها الجميع
عربي ودولي: بايدن: الشراكة مع أفغانستان ستستمر
علوم وتقنية: فوائد غير متوقعة للشوكولاتة
أخبار: كورونا اليوم.. أكثر من 181.1 مليون إصابة عالمياً
أخبار: العدوان يشن سلسلة غارات عنيفة على مأرب
عربي ودولي: قتلى وجرحى جراء عملية طعن في ألمانيا
فنون ومنوعات: اختلفا على البيت فصفعها فأنهت حياته بطعنة
مجتمع مدني: متى يجب تطعيم الأطفال ضد كورونا؟
عربي ودولي: إصابة رئيس الوزراء التونسي بكورونا
أخبار: هذا ما سيحدث لجسمك عند تناول الفاصوليا يومياً!
أخبار: جريح بنيران الجيش السعودي في شدا بصعدة
أخبار: 84 خرقاً من المرتزقة بالحديدة خلال 24 ساعة
أخبار: أجواء شديدة الحرارة.. وأمطار على 5 محافظات
أخبار: شركة النفط تحذر مجدداً من كارثة إنسانية خلال أيام
رياضة: تأهل الأرجنتين لدور الثمانية في كوبا أمريكا
رياضة: أوروجواي تتأهل لدور الثمانية في كوبا أمريكا
رياضة: باراغواي تهزم تشيلي بثنائية نظيفة
فنون ومنوعات: هروب 40 بقرة من مسلخ قبل ذبحها بثوانٍ
اقتصاد: الذهب على مسار تحقيق مكسب أسبوعي
مجتمع مدني: تأثير كورونا أخطر مما يعتقد على الأطفال
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2021