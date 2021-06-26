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ما تريد معرفته عن ضغط الدم.. الأسباب والأعراض

يعبر مستوى ضغط الدم عن القوة التي يضخ بها قلبك الدم في جميع أنحاء الجسم، ولكنه قد يكون خطيراً إذا زاد ارتفاعه أو انخفض بشدة.



ويرتبط الارتفاع المستمر في مستوى ضغط الدم بعادات غير صحية مثل شرب الكثير من الكحول وتدخين السجائر وتناول الأطعمة غير الصحية وزيادة الوزن وعدم ممارسة التمارين البدنية الكافية، بحسب موقع سبوتنيك.



ويمكن أن يؤدي ارتفاع ضغط الدم حال تركه دون علاج إلى تفاقم خطر الإصابة بالعديد من الحالات الصحية طويلة الأمد، مثل أمراض القلب التاجية وأمراض الكلى.



ويعرف ضغط الدم بأنه قوة دفع الدم على جدران الأوعية الدموية وينتج بشكل أساسي عن طريق انقباض عضلات القلب.



ويتم قياس ضغط الدم باستخدام رقمين مسجلين.



الأول هو الضغط الانقباضي ويتم قياسه بعد انقباض القلب عند أعلى مستوى له، فيما يسمى الثاني بالضغط الانبساطي ويقاس قبل انقباض القلب عند أدنى مستوياته.



ويعتبر ضغط الدم الطبيعي الذي يقل عن 120/80 ملم زئبق مستوى صحيا في كل مكان، وتتراوح قراءات ضغط الدم المرتفع من 120 إلى 129 ملم زئبق انقباضي وأقل من 80 ملم زئبق انبساطي.



وتتراوح المرحلة الأولى من ارتفاع ضغط الدم من 130 إلى 139 ملم زئبق انقباضي أو 80 إلى 89 ملم زئبق انبساطي.



ويمكن للأطباء في هذه المرحلة أن يصفوا أدوية ضغط الدم وبعض التغييرات في نمط الحياة لتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية.



فيما تتراوح قراءات ضغط الدم في المرحلة الثانية باستمرار بين 140/90 ملم زئبق أو أعلى.



وعندما يصل المرضى إلى هذه النقطة من ارتفاع ضغط الدم، من المرجح جدا أن يتدخل الأطباء بمزيج من الأدوية وتغيير نمط الحياة.



نوبة ارتفاع ضغط الدم: هذه هي النقطة الأكثر خطورة التي يمكن أن يصل إليها ضغط الدم، وتتطلب رعاية طبية عاجلة في أسرع وقت ممكن.



عندما يصل الضغط إلى هذا المستوى، فإنه يتجاوز فجأة 180/120 ملم زئبق.



يمكن أن يكون ارتفاع ضغط الدم مرعبا لأن العديد من الأشخاص الذين يصابون به لن يعانوا من أي أعراض.



في بعض الحالات، قد يستغرق الأمر سنوات أو عقودا حتى تصل الحالة إلى مستويات عالية بما يكفي حتى تصبح الأعراض واضحة.



وأفضل طريقة لمعرفة ما إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم هي أن تكون لديك قراءات منتظمة، مع ذلك فإن الأعراض التي يجب البحث عنها تشمل:



- الصداع



- ضيق في التنفس



- نزيف الأنف



- التورد (حالة يشيع فيها الدم في الوجه)



- الدوخة والغثيان



- آلام في الصدر



- تغييرات بصرية



- دم في البول