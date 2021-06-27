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شهيد اليمن عبدالغني
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أخبار
المؤتمر نت - يمكن أن يكون للألم المشترك تأثير كبير على حياتك وحركتك، ولكن، هناك عددا من الأشياء التي يمكنك القيام بها للمساعدة في تخفيف ذلك

تعاني منها؟.. هذه أفضل المكملات الغذائية لآلام المفاصل

المؤتمرنت -
تعاني منها؟.. هذه أفضل المكملات الغذائية لآلام المفاصل
يمكن أن يكون للألم المشترك تأثير كبير على حياتك وحركتك، ولكن، هناك عددا من الأشياء التي يمكنك القيام بها للمساعدة في تخفيف ذلك.

وتصبح المفاصل في الجسم أقل ليونة وأكثر التهابا بسبب مجموعة من الظروف الصحية والتقدم في العمر - لكن ليس عليك أن تعاني. وعلى الرغم من وجود علاجات طبية لألم المفاصل، إلا أن هناك أيضا أدلة على أن عددا من المكملات الغذائية يمكن أن تكون فعالة في إدارة آلام المفاصل وتساعد في الحالات طويلة المدى.

- الجلوكوزامين
وهو عنصر أساسي في الغضروف حول المفاصل.

وأظهرت الأبحاث التي أجراها العلماء أن تناول مكمل كبريتات الجلوكوزامين يوميا يمكن أن يحسن آلام المفاصل ويبطئ تقدم الحالة، بحسب موقع "إكسبريس".

- أوميغا 3
تحتوي أوميغا 3 على مجموعة من الفوائد الصحية، ولأحماض أوميغا 3 الدهنية تأثيرات مضادة للالتهابات ما يجعلها علاجا جيدا لآلام المفاصل.

ووجدت مراجعة أجريت عام 2016 لأدلة الدراسة، أن تناول أوميغا 3 بانتظام يقلل من انزعاج وتيبس المفاصل لدى الأشخاص المصابين بالتهاب المفاصل الروماتويدي.

ووجدت المراجعة في بعض الحالات أن التأثير كان كبيرا جدا لدرجة أنهم تمكنوا من التوقف عن تناول مسكنات الألم.

- كركم
هو نوع من التوابل المستخدمة بكثرة في أطعمة جنوب آسيا مثل الكاري وله تاريخ طويل في الطب.

ويشتهر الكركم بآثاره المضادة للالتهابات، والتي بدورها يمكن أن تساعد في تقليل آلام المفاصل الملتهبة.

- زنجبيل
يحتوي الزنجبيل على مركب جينجيرول المضاد للالتهابات، والذي له خصائص تسكين الآلام.

ومع ذلك، فقد بحثت الدراسات في علاج آلام المفاصل في الجرعات العالية من مستخلص الزنجبيل - لذا فإن التأثيرات التي تحصل عليها من المكملات الغذائية العادية قد لا تكون بنفس القوة.








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