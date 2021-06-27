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أخبار
المؤتمر نت - الأمين العام يعزي الشيخ نبيل الماشح باستشهاد شقيقه

الأمين العام يعزي الشيخ نبيل الماشح باستشهاد شقيقه

المؤتمرنت -
الأمين العام يعزي الشيخ نبيل الماشح باستشهاد شقيقه
بعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن، برقية عزاء ومواساة إلى الشيخ نبيل احمد شامي عيسى الماشح في استشهاد شقيقه ابو بكر شامي عيسى الماشح عضو قيادة فرع المؤتمر الشعبي العام بمديرة كعيدنه ، مسؤول الفكر والثقافة ، الذي طالته يد الغدر والخيانة.

وفي البرقية عبر الأمين العام باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر وأنصار المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة ومواساته القلبية للشيخ نبيل وجميع أفراد أسرته وكافة آل الماشح في مديرية حجور كعيدنة في محافظة حجة بمصابهم الأليم..

مبتهلاً إلى المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد الشهيد بواسع الرحمة والمغفرة وأن يسكنه الفردوس الأعلى، وأن يعصم قلوب أهله وذويه وقبيلته الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا اليه راجعون








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