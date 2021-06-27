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شهيد اليمن عبدالغني
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اليمن(شهداء الإرهاب)
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أخبار
المؤتمر نت - تعميم من البنك المركزي للقادمين إلى مناطق حكومة الإنقاذ

تعميم جديد من البنك المركزي للقادمين إلى مناطق حكومة الإنقاذ

المؤتمرنت -
تعميم جديد من البنك المركزي للقادمين إلى مناطق حكومة الإنقاذ
أهاب البنك المركز اليمني بالقادمين من المناطق المحتلة إلى مناطق حكومة الإنقاذ الوطني الالتزام بعدم نقل العملة المزيفة فئة ألف التي يبدأ رقمها التسلسلي بغير حرف " أ " والمدون عليها عام 1438هـ - 2017م.

وأكد البنك في تعميم صادر عنه اليوم أن الحد الأعلى المسموح بنقله من العملة اليمنية القانونية مبلغ 100 ألف ريال فقط لكل شخص، ويُسمح بنقل أي مبلغ من العملات الأجنبية.

فيما يلي نص التعميم:

إلحاقًا بالبيان الصادر عن البنك المركزي اليمني - المركز الرئيسي صنعاء - بتاريخ 22 يونيو 2021م بشأن منع التعامل أو حيازة أو نقل العملة المزيفة فئة "1000" ريال التي يبدأ رقمها التسلسلي بغير حرف ( أ ) والمدون عليها عام 1438هـ - 2017م، واستنادًا إلى أحكام القوانين النافذة، ولما تقتضيه المصلحة الوطنية من منع تسرب العملة المزيفة .. فإن البنك المركزي يهيب بجميع القادمين من المناطق المحتلة إلى مناطق حكومة الإنقاذ الوطني الالتزام بما يلي:

عدم نقل العملة المزيفة المشار إليها أعلاه.

أن الحد الأعلى المسموح بنقله من العملة اليمنية القانونية هو مبلغ (100,000) مائة ألف ريال فقط لكل شخص، ويسمح بنقل أي مبلغ من العملات الأجنبية.

وفي حالة المخالفة ستقوم الجهات المختصة بضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم وفق الحد الأقصى للعقوبات المقررة في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والقوانين الأخرى النافذة.

كما يهيب البنك بجميع المواطنين الاتصال على الرقم المجاني (8006800) أو رقم (01274327)، للإبلاغ عن أية مخالفة مما سبق .. علمًا أن البنك سيقوم بصرف مكافأة بما يعادل نسبة " 5 بالمائة من المبلغ المضبوط لمن قام بالإبلاغ عن المخالفة. نأمل من الجميع الالتزام تحقيقًا للمصلحة العامة.








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