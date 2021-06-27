المؤتمرنت -

توزيع مساعدات لـ386 ألف أسرة في 10 محافظات يمنية

تواصل الفرق الميدانية التابعة لمشروع التغذية المدرسية والإغاثة الانسانية عملية توزيع المساعدات الغذائية المتنوعة التي تستهدف 386 ألفاً 633 أسرة نازحة ومتضررة في 10 محافظات يمنية ، شملت : صعدة وتعز والحديدة وعمران واب والمحويت والبيضاء والجوف وصنعاء وحجة ، وذلك ضمن خطة المشروع لشهر يونيو الجاري وبالشراكة مع برنامج الاغذية العالمي.



وأوضح مدير عام مشروع التغذية المدرسية والإغاثة الإنسانية حمود محمد الأخرم في تصريح لـ"موقع اعلام المشروع"، أن الفرق الميدانية بدأت توزيع المساعدات الغذائية في محافظات صعدة والحديدة والبيضاء والجوف وصنعاء. في حين ستباشر التوزيع في بقية المحافظات تباعا.



وأشار إلى ان المشروع يستهدف توزيع المساعدات على 101 ألفاً و 533 أسرة بصعدة ، 49 الف و 243 أسرة بمحافظة اب, 46 ألفاً و 548 أسرة في محافظة المحويت، 92 ألفاً و884 أسرة بمحافظة تعز، 24 الف 550 اسرة بمحافظة عمران ، 20 ألف و249 اسرة بالحديدة ، 11 الف 666 اسرة بالبيضاء ، 5 الاف و857 اسرة بمحافظة صنعاء.



وأشاد الاخرم بقرار برنامج الأغذية العالمي بإعادة المساعدات شهريا بمحافظة حجة و6 مديريات بمحافظة تعز لقرابة 85 الف اسرة نظرا لما تعانيه هاتين المحافظتين خاصة واليمن عامة .



وأضاف المدير العام الى ان السلة الغذائية مكونة من 75 كجم من دقيق القمح وعلبتين من الزيت ، 2.5كجم من السكر وكيس ملح إضافة الى توزيع 5 كجم من البقوليات.



وثمن الأخرم جهود برنامج الأغذية العالمي في توفير المساعدات الغذائية وترحيلها و اسهامه في التخفيف من معاناة الأسر المتضررة خاصة في الظروف الاستثنائية التي تعيشها بلادنا ، داعيا البرنامج الى ان يعمل على عودة المساعدات شهريا بجميع المحافظات.

