الأحد, 27-يونيو-2021 الساعة: 09:25 م - آخر تحديث: 09:13 م (13: 06) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
الوحدة‮.. ‬عنوان‮ ‬حاضرنا‮ ‬ومستقبلنا
بقلم‮ / ‬صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬ابو‮ ‬راس‮ - رئيس المؤتمر الشعبي العام
للمزايدين المتعفنيين
يحيى‮ ‬علي‮ ‬نوري
ضحايا العدوان السّعودي- الإماراتي المدعوم أميركياً على اليمن
أ. د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
عاش عزيزاً ومات شهيداً
راسل القرشي
البعد‮ ‬الوطني‮ ‬والسياسي‮ ‬في‮ ‬خطاب‮ ‬أبو‮ ‬راس‮
يحيى‮ ‬العراسي
معانٍ‮ ‬راسخة‮ ‬في‮ ‬خطاب‮ ‬رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬
أ‮.‬د‮.‬عبدالعزيز‮ ‬محمد‮ ‬الشعيبي
في وداع الشيخ أبو بكر سالم شماخ
وليد علي غالب
دعوة‮ ‬مسئولة‮ ‬للإدارة‮ ‬الأمريكية
بقلم‮ :‬غازي‮ ‬أحمد‮ ‬علي الأمين‮ ‬العام‮ ‬للمؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
ببصيرة‮ ‬وحكمة‮ ‬واجه‮ ‬المؤتمر‮ ‬برئاسة‮ ‬أبوراس‮ ‬التحديات
د. أحمد عقبات
مسيرة‮ ‬نضالية‮ ‬متواصلة
عصام عباس العلفي
ثلاثة‮ ‬أعوام‮ ‬من‮ ‬التحديات‮ ‬والنجاحات
بقلم الشيخ/ يحيى علي الراعي
2020م‮ ‬عام‮ ‬مؤتمري‮ ‬حافل
توفيق الشرعبي
أخبار
المؤتمر نت - أكد الاستاذ خالد عبدالوهاب الشريف، القائم بأعمال الأمين العام المساعد لقطاع الشؤون التنظيمية، ان المرحلة المقبلة ستشهد نشاطاً مكثفاً ونوعيا بهدف الارتقاء بالعمل التنظيمي ومواكبة خطوات التحديث الجارية

الشريف‮: ‬أولوياتنا‮ ‬تجسيد‮ ‬نجاحات‮ ‬مشروع‮ "التحديث" ‬تنظيمياً‮ ‬

المؤتمرنت -
الشريف‮: ‬أولوياتنا‮ ‬تجسيد‮ ‬نجاحات‮ ‬مشروع‮ "التحديث" ‬تنظيمياً‮ ‬
أكد الاستاذ خالد عبدالوهاب الشريف القائم بأعمال الأمين العام المساعد لقطاع الشؤون التنظيمية، ان المرحلة المقبلة ستشهد نشاطاً مكثفاً ونوعيا بهدف الارتقاء بالعمل التنظيمي ومواكبة خطوات التحديث الجارية حالياً على مستوى كافة تكوينات الحزب بقيادة الشيخ صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس‮ رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام‮.‬

وقال‮ ‬الشريف‮ ‬في‮ ‬تصريح‮ ‬لـ‮»‬الميثاق‮«: ‬ان‮ ‬استعادة‮ ‬الاداء‮ ‬المؤتمري‮ ‬لفاعليته‮ ‬تنظيمياً‮ ‬وبما‮ ‬يتناسب‮ ‬مع‮ ‬حجمه‮ ‬ومكانته‮ ‬على‮ ‬الساحة‮ ‬السياسية‮ ‬والوطنية‮ ‬من‮ ‬اهم‮ ‬الاولويات‮ ‬التي‮ ‬نسعى‮ ‬اليها‮.‬

ونوه عضو الامانة العامة إلى ان قطاع الشئون التنظيمية سيبدأ سلسلة خطوات من شأنها تجسيد متطلبات المرحلة ونجاحات اهداف مشروع رئيس المؤتمر لتحديث البناء التنظيمي للأمانة العامة، "كانت اللجنة العامة فوضته بإعداده " . " وفي اكتوبر الماضي تمت مباركته واقراره وكلف‮ ‬رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬بتنفيذه‮"‬.

وبين‮ ‬الاستاذ‮ ‬خالد‮ ‬الشريف‮ ‬ان‮ ‬قطاع‮ ‬الشئون‮ ‬التنظيمية‮ ‬يحضر‮ ‬لعقد‮ ‬عدة‮ ‬اجتماعات‮ ‬مع‮ ‬الفروع‮ ‬في‮ ‬المحافظات‮ ‬والجامعات‮ ‬لمناقشة‮ ‬ابرز‮ ‬الصعوبات‮ ‬والمعوقات‮ ‬الراهنة‮ ‬وبحث‮ ‬سبل‮ ‬حلها‮ ‬واتخاذ‮ ‬القرارات‮ ‬المناسبة‮.‬

واضاف‮: ‬حريصون‮ ‬على‮ ‬تنفيذ‮ ‬الاجراءات‮ ‬التي‮ ‬من‮ ‬شأنها‮ ‬تعزيز‮ ‬عملية‮ ‬الاتصال‮ ‬والتواصل‮ ‬على‮ ‬مستوى‮ ‬الفروع‮ ‬والدوائر‮ ‬وذلك‮ ‬تمهيداً‮ ‬للخطوات‮ ‬القادمة‮.‬

‮جدير‮ ‬بالذكر‮ ‬ان‮ ‬قراراً‮ ‬لرئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشيخ‮ ‬صادق‮ ‬بـن‮ ‬أمين‮ ‬ابوراس‮ ‬صدر‮ ‬الاحد‮ ‬الماضي‮ 20‮ ‬يونيو‮ ‬قضى‮ ‬بتكليف‮ ‬الاستاذ‮ ‬خالد‮ ‬الشريف‮ ‬القيام‮ ‬بأعمال‮ ‬الأمين‮ ‬العام‮ ‬المساعد‮ ‬لقطاع‮ ‬الشؤون‮ ‬التنظيمية‮.‬

وقوبل القرار بارتياح الاوساط المؤتمرية الذين عبروا عن ثقتهم بأن جهود الشيخ صادق بن أمين أبو راس رئيس المؤتمر بهذا لجانب المهم ستؤتي نتائج ايجابية ومثمرة اضافة الى اضافة قيادات جديدة تمتلك خبرة ومهارة مشهود لها في العمل التنظيمي.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
عربي ودولي: منظمة الصحة تحذر من تلقوا لقاح كورونا
علوم وتقنية: هذه الخضراوات تزيد مستويات السكر في الدم
عربي ودولي: إصابات كورونا عالمياً تتجاوز 181.5 مليوناً
أخبار: البرلمان يقر تقريري لجنتي المياه والبيئة والشؤون المالية
أخبار: الأمين العام يعزي الشيخ نبيل الماشح باستشهاد شقيقه
أخبار: دلتا المتحورة تقلق العالم ومخاوف من موجات جديدة
أخبار: عالميا.. إصابات كورونا تتجاوز 181.5 مليون حالة
فنون ومنوعات: فتاة تلغي زفافها بسبب نظارة العريس
رياضة: إيطاليا تهزم النمسا وتبلغ ربع النهائي
فنون ومنوعات: أم تقتل ابنتها بـ15 طعنة.. والسبب صادم!
أخبار: هذه أفضل المكملات الغذائية لآلام المفاصل
أخبار: شهيد و4 جرحى بنيران قوى العدوان بالحديدة وصعدة
أخبار: ما تريد معرفته عن ضغط الدم.. الأسباب والأعراض
فنون ومنوعات: ضبط امرأة صادر بحقها 148 أمر اعتقال
عربي ودولي: سوريا.. قتلى بانفجار عبوة في ريف حلب
رياضة: الدنمارك تكتسح ويلز برباعية نظيفة
علوم وتقنية: شرب الكثير من الماء قاتل في هذه الحالة
أخبار: أمطار رعدية متفرقة.. والأرصاد يحذر الصيادين
أخبار: 99 خرقاً لوقف النار بالحديدة في 24 ساعة
أخبار: طيران العدوان يشن 13 غارة على مأرب
أخبار: شرف يلتقي بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة
أخبار: النواب يحيي تضحيات الابطال المرابطين في الجبهات
أخبار: فلكي يحدد مناطق اليمن المتوقع هطول الامطار عليها بقادم الايام
أخبار: 3 حقائق عن الأطباء يجب أن يعرفها الجميع
عربي ودولي: بايدن: الشراكة مع أفغانستان ستستمر
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2021