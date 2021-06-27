الأحد, 27-يونيو-2021 الساعة: 10:56 م - آخر تحديث: 10:42 م (42: 07) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
الوحدة‮.. ‬عنوان‮ ‬حاضرنا‮ ‬ومستقبلنا
بقلم‮ / ‬صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬ابو‮ ‬راس‮ - رئيس المؤتمر الشعبي العام
للمزايدين المتعفنيين
يحيى‮ ‬علي‮ ‬نوري
ضحايا العدوان السّعودي- الإماراتي المدعوم أميركياً على اليمن
أ. د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
عاش عزيزاً ومات شهيداً
راسل القرشي
البعد‮ ‬الوطني‮ ‬والسياسي‮ ‬في‮ ‬خطاب‮ ‬أبو‮ ‬راس‮
يحيى‮ ‬العراسي
معانٍ‮ ‬راسخة‮ ‬في‮ ‬خطاب‮ ‬رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬
أ‮.‬د‮.‬عبدالعزيز‮ ‬محمد‮ ‬الشعيبي
في وداع الشيخ أبو بكر سالم شماخ
وليد علي غالب
دعوة‮ ‬مسئولة‮ ‬للإدارة‮ ‬الأمريكية
بقلم‮ :‬غازي‮ ‬أحمد‮ ‬علي الأمين‮ ‬العام‮ ‬للمؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
ببصيرة‮ ‬وحكمة‮ ‬واجه‮ ‬المؤتمر‮ ‬برئاسة‮ ‬أبوراس‮ ‬التحديات
د. أحمد عقبات
مسيرة‮ ‬نضالية‮ ‬متواصلة
عصام عباس العلفي
ثلاثة‮ ‬أعوام‮ ‬من‮ ‬التحديات‮ ‬والنجاحات
بقلم الشيخ/ يحيى علي الراعي
2020م‮ ‬عام‮ ‬مؤتمري‮ ‬حافل
توفيق الشرعبي
أخبار
المؤتمر نت - أكدت شركة النفط اليمنية أن تحالف العدوان السعودي احتجز سفينة جديدة محملة بثمانية آلاف و٨٦٧ طناً من مادة الغاز

العدوان يحتجز سفينة جديدة محملة بمادة الغاز

المؤتمرنت -
العدوان يحتجز سفينة جديدة محملة بمادة الغاز
أكدت شركة النفط اليمنية أن تحالف العدوان السعودي احتجز سفينة جديدة محملة بثمانية آلاف و٨٦٧ طناً من مادة الغاز.

وأوضح الناطق الرسمي للشركة عصام المتوكل، أن تحالف العدوان احتجز السفينة (راجيانا RAGGIANA) والتي تحمل مادة ‎الغاز، ومنعها من الوصول إلى ميناء ‎الحديدة رغم تفتيشها وحصولها على تصاريح دخول من الأمم المتحدة.

ولفت إلى أن عدد سفن المشتقات النفطية المحتجزة حالياً من قبل تحالف العدوان أربع سفن نفطية منها سفينة مازوت وسفينتي نفط بحمولة إجمالية تبلغ (59,966) طن من مادتي البنزين والديزل ولفترات متفاوتة بلغت أكثر من ستة أشهر من القرصنة البحرية.

وأكد المتوكل أن جميع السفن المحتجزة استكملت كافة إجراءات الفحص والتدقيق عبر آلية بعثة التحقق والتفتيش في جيبوتي (UNVIM) وحصلت على التصاريح الأممية التي تؤكد مطابقة الحمولة للشروط المنصوص عليها في مفهوم عمليات آلية التحقق والتفتيش.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
اقتصاد: انخفاض بيتكوين إلى 30.8 ألف دولار
رياضة: التشيك تستغل نقص هولندا وتصعد لربع النهائي
عربي ودولي: منظمة الصحة تحذر من تلقوا لقاح كورونا
علوم وتقنية: هذه الخضراوات تزيد مستويات السكر في الدم
عربي ودولي: إصابات كورونا عالمياً تتجاوز 181.5 مليوناً
أخبار: “العسل اليمني” وانتاجه.. بلقاء تشاوري لـ60 باحثا يمنيا
أخبار: تعميم من البنك المركزي للقادمين إلى مناطق حكومة الإنقاذ
أخبار: البرلمان يقر تقريري لجنتي المياه والبيئة والشؤون المالية
أخبار: الأمين العام يعزي الشيخ نبيل الماشح باستشهاد شقيقه
أخبار: دلتا المتحورة تقلق العالم ومخاوف من موجات جديدة
أخبار: عالميا.. إصابات كورونا تتجاوز 181.5 مليون حالة
فنون ومنوعات: فتاة تلغي زفافها بسبب نظارة العريس
رياضة: إيطاليا تهزم النمسا وتبلغ ربع النهائي
فنون ومنوعات: أم تقتل ابنتها بـ15 طعنة.. والسبب صادم!
أخبار: هذه أفضل المكملات الغذائية لآلام المفاصل
أخبار: شهيد و4 جرحى بنيران قوى العدوان بالحديدة وصعدة
أخبار: ما تريد معرفته عن ضغط الدم.. الأسباب والأعراض
فنون ومنوعات: ضبط امرأة صادر بحقها 148 أمر اعتقال
عربي ودولي: سوريا.. قتلى بانفجار عبوة في ريف حلب
رياضة: الدنمارك تكتسح ويلز برباعية نظيفة
علوم وتقنية: شرب الكثير من الماء قاتل في هذه الحالة
أخبار: أمطار رعدية متفرقة.. والأرصاد يحذر الصيادين
أخبار: 99 خرقاً لوقف النار بالحديدة في 24 ساعة
أخبار: طيران العدوان يشن 13 غارة على مأرب
أخبار: شرف يلتقي بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2021