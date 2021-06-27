الإثنين, 28-يونيو-2021 الساعة: 12:29 ص - آخر تحديث: 12:16 ص (16: 09) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
الوحدة‮.. ‬عنوان‮ ‬حاضرنا‮ ‬ومستقبلنا
بقلم‮ / ‬صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬ابو‮ ‬راس‮ - رئيس المؤتمر الشعبي العام
للمزايدين المتعفنيين
يحيى‮ ‬علي‮ ‬نوري
ضحايا العدوان السّعودي- الإماراتي المدعوم أميركياً على اليمن
أ. د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
عاش عزيزاً ومات شهيداً
راسل القرشي
البعد‮ ‬الوطني‮ ‬والسياسي‮ ‬في‮ ‬خطاب‮ ‬أبو‮ ‬راس‮
يحيى‮ ‬العراسي
معانٍ‮ ‬راسخة‮ ‬في‮ ‬خطاب‮ ‬رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬
أ‮.‬د‮.‬عبدالعزيز‮ ‬محمد‮ ‬الشعيبي
في وداع الشيخ أبو بكر سالم شماخ
وليد علي غالب
دعوة‮ ‬مسئولة‮ ‬للإدارة‮ ‬الأمريكية
بقلم‮ :‬غازي‮ ‬أحمد‮ ‬علي الأمين‮ ‬العام‮ ‬للمؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
ببصيرة‮ ‬وحكمة‮ ‬واجه‮ ‬المؤتمر‮ ‬برئاسة‮ ‬أبوراس‮ ‬التحديات
د. أحمد عقبات
مسيرة‮ ‬نضالية‮ ‬متواصلة
عصام عباس العلفي
ثلاثة‮ ‬أعوام‮ ‬من‮ ‬التحديات‮ ‬والنجاحات
بقلم الشيخ/ يحيى علي الراعي
2020م‮ ‬عام‮ ‬مؤتمري‮ ‬حافل
توفيق الشرعبي
أخبار
المؤتمر نت - يعتبر كوب أو فنجان القهوة عادة يومية عند غالبية سكان الكرة الأرضية في الصباح والمساء، وفي حين تكثر الدراسات حول إيجابياتها هناك أيضاً سلبيات كثيرة للمشروب المفضل للكثيرين

متى يجب التوقف عن شرب القهوة؟.. دراسة تجيب

المؤتمرنت -
متى يجب التوقف عن شرب القهوة؟.. دراسة تجيب
يعتبر كوب أو فنجان القهوة عادة يومية عند غالبية سكان الكرة الأرضية في الصباح والمساء، وفي حين تكثر الدراسات حول إيجابياتها هناك أيضاً سلبيات كثيرة للمشروب المفضل للكثيرين.

وفي هذا الشأن، أظهرت دراسة جديدة أن تناول الكثير من الكافيين في وقت لاحق من اليوم يمكن أن يؤثر بشكل كبير على النوم، حتى لو شربته في وقت مبكر نسبيا.

ووجد باحثون من قسم طب النوم في جامعة إدنبرة، أجروا بحثا حول هذا الموضوع، أن تأثير القهوة على النوم يمكن أن يستمر حتى ست ساعات قبل الذهاب إلى الفراش، بحسب موقع studyfinds.

وأوضحت المؤلفة الرئيسية للدراسة، ريناتا ريها، أن التقليل من تناول الكافيين بدءا من ست ساعات قبل وقت النوم قد يساعد في تقليل التأثير على دورة الاستيقاظ والنوم لدى الشخص.

وجد مؤلفو الدراسة أن شرب القهوة بعد الاستيقاظ يمكن أن يساعد في التركيز واليقظة، وهو ما ينطبق بشكل خاص على عمال المناوبة الذين يتعين عليهم التكيف في كثير من الأحيان مع دورة نوم جديدة.

واكتشفت دراسة سابقة أن تناول 300 مغم من الكافيين يوميا (ما يعادل ثلاثة أكواب من القهوة) يمكن أن يساعد في تحسين الاستجابات المعرفية للدماغ خلال الأيام الثلاثة الأولى من قلة النوم.

وبالنسبة لأولئك الذين يعانون من دورة نوم غير طبيعية، مثل العمل في نوبة ليلية، يمكن أن يساعد تناول القهوة بانتظام في تخفيف الضعف الإدراكي قصير المدى بسبب قلة النوم، إلا أن الباحثين يقولون إنه من المحتمل أن يكون له تأثير سلبي على جودة النوم ومدته لاحقا.

ووجد الباحثون أن كمية الكافيين التي يستهلكها المرء تعطي نتائج مختلفة، حيث أن 75 ملغ من الكافيين تزيد من الانتباه والتركيز واليقظة. ومع ذلك، لا يزال بإمكان محبي القهوة الاستمتاع بما يصل إلى 400 ميلليغرام كجزء من نظام غذائي صحي متوازن مع الاستمرار في النشاط.

تقول ريها في بيان إعلامي: "يستهلك الكافيين يوميا ما يقرب من 80% من سكان العالم، غالبا لفوائده في تعزيز اليقظة والتركيز... يمكن أن تستمر آثاره لعدة ساعات، اعتمادا على مدى سرعة أو بطء عملية التمثيل الغذائي".

واختتمت بالقول "أولئك الذين يجدون أن شرب القهوة في وقت لاحق من اليوم يعطل أنماط نومهم قد يرغبون في استبدالها بمشروبات قليلة الكافيين أو قهوة منزوعة الكافيين خلال فترة ما بعد الظهر والمساء".








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
فنون ومنوعات: ياسمين عبد العزيز تتلقى تهديداً بالقتل
اقتصاد: انخفاض بيتكوين إلى 30.8 ألف دولار
رياضة: التشيك تستغل نقص هولندا وتصعد لربع النهائي
علوم وتقنية: تحذير من الإفراط في تناول الفيتامينات
عربي ودولي: منظمة الصحة تحذر من تلقوا لقاح كورونا
علوم وتقنية: هذه الخضراوات تزيد مستويات السكر في الدم
عربي ودولي: إصابات كورونا عالمياً تتجاوز 181.5 مليوناً
أخبار: الشريف‮: ‬أولوياتنا‮ ‬تجسيد‮ ‬نجاحات‮ ‬مشروع‮ "التحديث" ‬تنظيمياً‮ ‬
أخبار: توزيع مساعدات لـ386 ألف أسرة في 10 محافظات يمنية
أخبار: “العسل اليمني” وانتاجه.. بلقاء تشاوري لـ60 باحثا يمنيا
أخبار: تعميم من البنك المركزي للقادمين إلى مناطق حكومة الإنقاذ
أخبار: البرلمان يقر تقريري لجنتي المياه والبيئة والشؤون المالية
أخبار: الأمين العام يعزي الشيخ نبيل الماشح باستشهاد شقيقه
أخبار: دلتا المتحورة تقلق العالم ومخاوف من موجات جديدة
أخبار: عالميا.. إصابات كورونا تتجاوز 181.5 مليون حالة
فنون ومنوعات: فتاة تلغي زفافها بسبب نظارة العريس
رياضة: إيطاليا تهزم النمسا وتبلغ ربع النهائي
فنون ومنوعات: أم تقتل ابنتها بـ15 طعنة.. والسبب صادم!
أخبار: هذه أفضل المكملات الغذائية لآلام المفاصل
أخبار: شهيد و4 جرحى بنيران قوى العدوان بالحديدة وصعدة
أخبار: ما تريد معرفته عن ضغط الدم.. الأسباب والأعراض
فنون ومنوعات: ضبط امرأة صادر بحقها 148 أمر اعتقال
عربي ودولي: سوريا.. قتلى بانفجار عبوة في ريف حلب
رياضة: الدنمارك تكتسح ويلز برباعية نظيفة
علوم وتقنية: شرب الكثير من الماء قاتل في هذه الحالة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2021