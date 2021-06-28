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شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
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اليمن(شهداء الإرهاب)
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أخبار
المؤتمر نت - نفذت القوة الصاروخية وسلاح الجو اليمني المسير مساء الأحد عملية هجومية واسعة ومشتركة، استهدفت مواقع عسكرية حساسة في نجران وأبها وخميس مشيط

ناطق الجيش يكشف عن عملية واسعة بالعمق السعودي

المؤتمرنت -
ناطق الجيش يكشف عن عملية واسعة بالعمق السعودي
نفذت القوة الصاروخية وسلاح الجو اليمني المسير مساء الأحد عملية هجومية واسعة ومشتركة، استهدفت مواقع عسكرية حساسة في نجران وأبها وخميس مشيط.

وأوضح متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع، أن العملية الهجومية للقوة الصاروخية وسلاح الجو المسير استهدفت بـ5 صواريخ باليستية و5 طائرات مسيرة معسكر الحرس الوطني في نجران، ومواقع عسكرية في مطار أبها الدولي، وقاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط.

وأكد العميد سريع أن الإصابات كانت دقيقة .. مشيراً إلى أن الاستهداف يأتي في إطار الحق الطبيعي والمشروع في الرد على تصعيد العدوان وحصاره المستمر على الشعب اليمني.








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