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شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
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اليمن(شهداء الإرهاب)
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أخبار
المؤتمر نت - واصلت قوى العدوان خرق اتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة، واستشهد مواطن بقصف على صعدة وشن الطيران 25 غارة على مأرب وقبالة نجران خلال الـ24 ساعة الماضية

شهيد في صعدة وخروقات متواصلة بالحديدة

المؤتمرنت -
شهيد في صعدة وخروقات متواصلة بالحديدة
واصلت قوى العدوان خرق اتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة، واستشهد مواطن بقصف على صعدة وشن الطيران 25 غارة على مأرب وقبالة نجران خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر عسكري أن قوى العدوان ارتكبت 104 خروقات بينها استحداث تحصينات قتالية في الدريهمي و11 خرقاً بقصف مدفعي لعدد 79 قذيفة و80 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.

وتضمنت الخروقات ثلاث غارات لطيران تجسسي على الفازة والجبلية وتحليق تسع طائرات تجسسية في أجواء المنظر والفازة وحيس والجاح والجبلية والتحيتا.

وأكد المصدر استشهاد مواطن بقصف صاروخي ومدفعي سعودي على مديرية شدا الحدودية بمحافظة صعدة.

وشن طيران العدوان غارتين على منطقة الصوح قبالة نجران، و23 غارة على مديرية صرواح بمحافظة مأرب.








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