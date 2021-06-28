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أخبار
المؤتمر نت - في دراسة حديثة، كشف أطباء مختصون في التغذية 7 مزايا غير متوقعة لفاكهة الكرز، التي تعد أحد أهم الفواكه الصيفية، ومن أهمها المساعدة في تجنب ظهور التجاعيد، كم أن لها تأثيرات مضادة للسرطان

منها خفض خطر الإصابة بالسرطان.. 7 فوائد مذهلة للكرز

المؤتمرنت -
منها خفض خطر الإصابة بالسرطان.. 7 فوائد مذهلة للكرز
يعد الكرز من الفواكه المحببة عند الجميع، بمذاقه المختلف، وفوائده الصحية الكثيرة، حيث إنه غني بالفيتامينات والمعادن والمركبات النباتية.

وفي دراسة حديثة، كشف أطباء مختصون في التغذية 7 مزايا غير متوقعة لفاكهة الكرز، التي تعد أحد أهم الفواكه الصيفية، ومن أهمها المساعدة في تجنب ظهور التجاعيد، كم أن لها تأثيرات مضادة للسرطان.

وقال المختصان في مجال التغذية كيري غانس وسامانثا كاسيتي، في مقابلة مع مجلة "ومينز هيلث"، إن تناول فاكهة الكرز له فوائد قد لا يتوقعها أحد.

تجنب ظهور التجاعيد
وتساعد فاكهة الكرز في تجنب ظهور التجاعيد بسبب محتواها العالي من فيتامين سي ومضادات الأكسدة الأخرى التي تثبط الالتهاب والإجهاد التأكسدي في الجسم، مما تعد فائدة صحية ومهمة للنساء اللاتي يبحثن عن بشرة خالية من التجاعيد؟

تأثيرات مضادة للسرطان
كما يمكن أن يقلل تناول الكرز أيضا من خطر الإصابة بالسرطان، إذ يحتوي على مادة البوليفينول وهي مركبات مفيدة قد تكون لها تأثيرات مضادة للسرطان.

خفض ضغط الدم
كذلك يساعد الكرز في خفض ضغط الدم، حيث تعتبر هذه الفاكهة غنية بمركبات البوليفينول الواقية التي تم ربطها بتحسين مستويات ضغط الدم.

وقال كاسيتي إن "هذه المركبات تزيد من إنتاج أكسيد النيتريك وتحسن وظيفة الخلايا في الأوعية الدموية".

تحسين وظائف المخ والذاكرة
بالإضافة إلى ذلك يساعد الكرز في إبطاء تدهور القدرات الإدراكية، بفضل الأنثوسيانين، كما يحسن عمل وظائف المخ والذاكرة ويقلل من الالتهاب ويقاوم الإجهاد التأكسدي في الدماغ، الذي يزيد من خطر الإصابة بمرض الزهايمر وأنواع أخرى من الخرف.

يقلل خطر الإصابة بأمراض القلب
كما يمكن أن يقلل تناول الكرز من خطر الإصابة بأمراض القلب، إذ تعمل مضادات الأكسدة الموجودة في الكرز على إرخاء الأوعية الدموية وتقليل الالتهاب والضغط.

مكافحة مرض السكري
بالإضافة إلى ذلك يساعد الكرز في مكافحة مرض السكري من النوع 2،.

يساعد على على النوم
كما يساعد تناول الكرز أيضا على النوم بشكل أفضل، وذلك بفضل هرمون الميلاتونين الذي يتحكم في دورة النوم والاستيقاظ.








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