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شهيد اليمن عبدالغني
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اليمن(شهداء الإرهاب)
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أخبار
المؤتمر نت - بدء اختبارات محو الأمية بالأمانة والمحافظات

بدء اختبارات فصول محو الأمية بالأمانة والمحافظات

المؤتمرنت -
بدء اختبارات فصول محو الأمية بالأمانة والمحافظات
بدأت اليوم في أمانة العاصمة صنعاء والمحافظات الإختبارات النهائية لفصول محو الأمية وتعليم الكبار لمرحلتي الأساس والمتابعة.

وأوضح رئيس جهاز محو الأمية أحمد الكبسي أن إجمالي عدد الدارسين في فصول محو الأمية لمرحلتي الأساس والمتابعة ٨١ ألف دارس ودارسة يخوضون الاختبارات النهائية في المهارات الحياتية ومواد المنهج الدراسي لفصول محو الأمية وتعليم الكبار.

وأكد اهمية تضافر الجهود واستشعار الجميع للمسؤولية الملقاة على عاتقهم والإسهام الفاعل للحد من الأمية لضمان بناء مجتمع متعلم و قادر على الدفع بعجلة التنمية المستدامة للوطن .

وأشاد الكبسي بجهود الكادر التعليمي وكافة منتسبي جهاز محو الأمية وتعليم الكبار متجاوزين الظروف الاستثنائية الصعبة التي يعيشها الوطن جراء استمرار العدوان والحصار.








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