الإثنين, 28-يونيو-2021 الساعة: 06:53 م - آخر تحديث: 06:07 م (07: 03) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
الوحدة‮.. ‬عنوان‮ ‬حاضرنا‮ ‬ومستقبلنا
بقلم‮ / ‬صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬ابو‮ ‬راس‮ - رئيس المؤتمر الشعبي العام
للمزايدين المتعفنيين
يحيى‮ ‬علي‮ ‬نوري
ضحايا العدوان السّعودي- الإماراتي المدعوم أميركياً على اليمن
أ. د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
عاش عزيزاً ومات شهيداً
راسل القرشي
البعد‮ ‬الوطني‮ ‬والسياسي‮ ‬في‮ ‬خطاب‮ ‬أبو‮ ‬راس‮
يحيى‮ ‬العراسي
معانٍ‮ ‬راسخة‮ ‬في‮ ‬خطاب‮ ‬رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬
أ‮.‬د‮.‬عبدالعزيز‮ ‬محمد‮ ‬الشعيبي
في وداع الشيخ أبو بكر سالم شماخ
وليد علي غالب
دعوة‮ ‬مسئولة‮ ‬للإدارة‮ ‬الأمريكية
بقلم‮ :‬غازي‮ ‬أحمد‮ ‬علي الأمين‮ ‬العام‮ ‬للمؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
ببصيرة‮ ‬وحكمة‮ ‬واجه‮ ‬المؤتمر‮ ‬برئاسة‮ ‬أبوراس‮ ‬التحديات
د. أحمد عقبات
مسيرة‮ ‬نضالية‮ ‬متواصلة
عصام عباس العلفي
ثلاثة‮ ‬أعوام‮ ‬من‮ ‬التحديات‮ ‬والنجاحات
بقلم الشيخ/ يحيى علي الراعي
2020م‮ ‬عام‮ ‬مؤتمري‮ ‬حافل
توفيق الشرعبي
أخبار
المؤتمر نت - صوت مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلسيحيى علي الراعي، على تعديل بعض أحكام القانون رقم 2 لسنة1991م بشأن السلك الدبلوماسي والقنصلي

مجلس النواب يعدّل في قانون السلك الدبلوماسي

المؤتمرنت -
مجلس النواب يعدّل في قانون السلك الدبلوماسي
صوت مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلسيحيى علي الراعي، على تعديل بعض أحكام القانون رقم 2 لسنة1991م بشأن السلك الدبلوماسي والقنصلي وتعديلاته في ضوء تقرير لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين.

وأقر المجلس، التعديل بصورته النهائية، بحضور الجانب الحكومي المختص ممثلا بوزير الخارجية المهندس هشام شرف وعدد من قيادات الوزارة.

وخلال الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي أبو حليقة، استمع المجلس من عضو مجلس النواب عبده ردمان، إلى الطلب المقدم من عدد من أعضاء المجلس واللجان ذات العلاقة، بشأن تقرير اللجنة المشتركة من لجان الشؤون المالية -السلطة المحلية- الخدمات، حول مشروع قانون إنشاء صندوق دعم وتنمية محافظة الحديدة والمناطق المجاورة لها على الساحل الغربي.

حيث أكد الطلب أهمية إيلاء موضوع كهرباء الحديدة الأولوية في المتابعة وإيجاد الحلول المناسبة للتخفيف من معاناة المواطنين، جراء الحر الشديد الذي تشهده محافظة الحديدة والمحافظات الساحلية.

وقد أكد رئيس المجلس، أهمية البت في هذا الموضوع وإيجاد الحلول اللازمة لتوفير الكهرباء لمحافظة الحديدة والتخفيف من معاناة المواطنين في المحافظات الساحلية.

ولفت إلى أنه سبق إحالة الموضوع إلى لجنة خاصة برئاسة نائب رئيس المجلس عبدالرحمن الجماعي، وبحضور الجانب الحكومي واللجان المعنية، ووجه الشكر للجنة على سرعة إنجازها للتقرير.

ووافق المجلس على إدراجه في جدول أعماله لهذه الفترة.

إلى ذلك استمع المجلس إلى إحاطة لجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية بشأن متابعتها لأزمة المشتقات النفطية وارتفاع وتفاوت أسعار بيعها في السوق المحلية وأرجأ مناقشتها إلى جلسة قادمة بحضور الجانب الحكومي المختص.

واستمع المجلس إلى طلب وزير العدل، تأجيل مناقشة مشروع تعديل المادة (5) من القانون رقم 26 لسنة 2013 بشأن الرسوم القضائية.

ووافق المجلس على طلب التأجيل وإعادته إلى اللجنة للمزيد من الدراسة مع الجانب الحكومي بما يلبي المصلحة العامة وتسهيل إجراءات التقاضي ورفع المظالم.

وفي سياق متصل استمع المجلس إلى تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي العدل والأوقاف وتقنين أحكام الشريعة الإسلامية، بشأن مشروع قانون لسنة ۲۰۲۱ م بشأن الأكاديمية العليا للقرآن الكريم وعلومه، وأرجأ مناقشت‍ه إلى جلسة قادمة بحضور الجانب الحكومي.

وكان المجلس قد استعرض محضر جلسته السابقة وأقره وسيواصل عقد جلسات أعماله يوم غد الثلاثاء بمشيئة الله تعالى.

حضر الجلسة وكيل وزارة الخارجية السفير محمد حجر ورئيس الدائرة القانونية بالوزارة السفير الدكتور نجيب عبيد ورئيس الدائرة القنصلية احمد عمر ورئيس دائرة مكتب الوزير السفير الدكتور طارق مطهر ورئيس دائرة المراسم السفير عبد الغني السعيدي وعدد من المعنيين في الجهات ذات العلاقة.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
علوم وتقنية: 7 أعشاب تساعدك فى إنقاص الوزن
فنون ومنوعات: ظهور متألق لعبير صبرى بفستان أصفر
عربي ودولي: مقتل 30 شخصا فى هجوم بالصومال
عربي ودولي: انهيار عقار مأهول بالسكان في مصر
عربي ودولي: الهند.. اكتشاف أخطر الفيروسات في العالم
اقتصاد: أسعار الذهب تواصل ارتفاعها عالمياً
رياضة: مواجهات ساخنة في كأس أوروبا
عربي ودولي: الهند تعزز قواتها على الحدود مع الصين
رياضة: تعادل البرازيل والإكوادور في كوبا أميركا
علوم وتقنية: لمرضى القولون.. احذروا هذه الأطعمة!
رياضة: البرتغال تودع يورو 2020 أمام بلجيكا
رياضة: منتخب الشباب يفوز على أوزبكستان بثلاثية
أخبار: ناطق الجيش يكشف عن عملية واسعة بالعمق السعودي
أخبار: الأمين العام يزور قناة اليمن اليوم ويشيد بتطورها النوعي
علوم وتقنية: متى يجب التوقف عن شرب القهوة؟
أخبار: 23 غارة لطيران العدوان على مأرب
فنون ومنوعات: ياسمين عبد العزيز تتلقى تهديداً بالقتل
أخبار: العدوان يحتجز سفينة جديدة محملة بمادة الغاز
اقتصاد: انخفاض بيتكوين إلى 30.8 ألف دولار
رياضة: التشيك تستغل نقص هولندا وتصعد لربع النهائي
علوم وتقنية: تحذير من الإفراط في تناول الفيتامينات
عربي ودولي: منظمة الصحة تحذر من تلقوا لقاح كورونا
علوم وتقنية: هذه الخضراوات تزيد مستويات السكر في الدم
عربي ودولي: إصابات كورونا عالمياً تتجاوز 181.5 مليوناً
أخبار: خروقات قوى العدوان بلغت 104 خلال 24 ساعة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2021