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أخبار
المؤتمر نت - كورونا يقضي على 3.9 مليون شخص حول العالم

كورونا يقضي على 3.9 مليون شخص حول العالم

المؤتمرنت -
كورونا يقضي على 3.9 مليون شخص حول العالم
كشفت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة "كورونا"، حتى صباح اليوم الثلاثاء، أن عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بلغ أكثر من 3 ملايين و946 ألف وفاة، فيما بلغت حصيلة الإصابات الاجمالية 182 مليونا وأكثر من 209 آلاف اصابة، تعافى منهم 166 مليونا وما يقارب من 773 ألف مريض.

وبحسب الإحصاءات المعلنة، سجلت دول العالم الإثنين 316 ألف و818 إصابة جديدة، وأوقعت الجائحة خلال الـ24 ساعة الأخيرة 6,286 حالة وفاة.

وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 220 دولة وإقليم ومنطقة حول العالم، ورغم تراجعها عن تسجيل إصابات ووفيات يومية بأعداد كبيرة، وخروجها من قائمة الدول الخمس العالمية، الأعلى حصيلة وفيات وإصابات كل 24 ساعة، ما تزال أمريكا تتصدر دول العالم قياساً بأعلى حصيلة وفيات وإصابات إجمالية.

واعتبرت الإحصاءات أن الدول الخمس الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا (619,595 وفاة)، والبرازيل (514,202 وفاة)، والهند (397,668 وفاة)، والمكسيك (232,608 وفيات)، وبيرو (192,163 وفاة).

فيما اعتبرت أن الدول الخمس الأكثر تأثرا عالمياً من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات هي: أميركا (34،511,636 إصابة)، والهند (30,316,897 إصابة)، والبرازيل (18,448,402 إصابة)، وفرنسا (5,770,530 إصابة)، وروسيا (5,472,941 إصابة).








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