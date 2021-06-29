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المؤتمر نت - دولة تعرض مكافأة مالية لتشجيع التطعيم بين الشباب

دولة تعرض مكافأة مالية لتشجيع التطعيم ضد كورونا بين الشباب

المؤتمرنت -
دولة تعرض مكافأة مالية لتشجيع التطعيم ضد كورونا بين الشباب
ستعرض اليونان مكافأة مالية للشبان الذين يتلقون الجرعة الأولى من لقاح مضاد لمرض كوفيد-19 في إطار سعي الحكومة لزيادة معدلات التطعيم قبيل موسم عطلات الصيف.

وتجاوزت اليونان الموجة الأولى من التفشي بشكل جيد، لكنها اضطرت لفرض إجراءات عزل عام للمرة الثانية في نوفمبر للتعامل مع ارتفاع عدد حالات الإصابة الذي شكل ضغطا على نظامها الصحي.

ومع تراجع الإصابات، أنهت البلاد فرض وضع الكمامات في الأماكن المفتوحة الأسبوع الماضي. واعتبارا من اليوم الاثنين سيتمكن من تلقوا تطعيمات كاملة من العودة لعملهم أو ارتياد الصالات الرياضية دون الحاجة لفحوص.

لكن لم يتلق جرعات التطعيمات الكاملة حتى الآن سوى حوالي 33 بالمئة فقط من سكان البلاد البالغ عددهم نحو 11 مليون نسمة، وتتزايد المخاوف من سلالة دلتا الأسرع انتشارا لذلك تعكف الحكومة على دراسة تطبيق المزيد من الحوافز لتشجيع الإقبال على التطعيم.

وقال رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس في اجتماع وزاري طرح فيه الحافز الجديد "مع الجرعة الأولى من اللقاح سيحصلون على بطاقة مسبقة الدفع بقيمة 150 يورو". وأضاف "إنه دين للشباب ومنحة عرفان بالجميل". المصدر:رويترز









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