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شهيد اليمن عبدالغني
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أخبار
المؤتمر نت - 113 خرقا جديدا لقوى العدوان في الحديدة

113 خرقا جديدا لقوى العدوان في الحديدة

المؤتمرنت -
113 خرقا جديدا لقوى العدوان في الحديدة
استمرت خروقات قوى العدوان الأمريكي السعودي لهدنة الحديدة، وشن الطيران 32 غارة على ثلاث محافظات خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر عسكري أن قوى العدوان ارتكبت 113 خرقاً، بينها استحداث تحصينات قتالية في الجبلية وكيلو 16، و13 خرقاً بقصف مدفعي لعدد 64 قذيفة و 87 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.

وشملت الخروقات محاولتي تسلل في حيس والدريهمي وتحليق ثماني طائرات تجسسية في أجواء كيلو16 والفازة والدريهمي والجاح والجبلية.

وذكر المصدر أن طيران العدوان شن غارة على مديرية باقم بمحافظة صعدة، و غارة على مديرية خب والشعف في محافظة الجوف.

وأفاد بأن الطيران استهدف بـ 29 مديرية صرواح، وبغارة مديرية رحبة في محافظة مأرب.








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