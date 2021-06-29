الثلاثاء, 29-يونيو-2021 الساعة: 09:00 م - آخر تحديث: 08:58 م (58: 05) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
الوحدة‮.. ‬عنوان‮ ‬حاضرنا‮ ‬ومستقبلنا
بقلم‮ / ‬صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬ابو‮ ‬راس‮ - رئيس المؤتمر الشعبي العام
للمزايدين المتعفنيين
يحيى‮ ‬علي‮ ‬نوري
ضحايا العدوان السّعودي- الإماراتي المدعوم أميركياً على اليمن
أ. د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
عاش عزيزاً ومات شهيداً
راسل القرشي
البعد‮ ‬الوطني‮ ‬والسياسي‮ ‬في‮ ‬خطاب‮ ‬أبو‮ ‬راس‮
يحيى‮ ‬العراسي
معانٍ‮ ‬راسخة‮ ‬في‮ ‬خطاب‮ ‬رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬
أ‮.‬د‮.‬عبدالعزيز‮ ‬محمد‮ ‬الشعيبي
في وداع الشيخ أبو بكر سالم شماخ
وليد علي غالب
دعوة‮ ‬مسئولة‮ ‬للإدارة‮ ‬الأمريكية
بقلم‮ :‬غازي‮ ‬أحمد‮ ‬علي الأمين‮ ‬العام‮ ‬للمؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
ببصيرة‮ ‬وحكمة‮ ‬واجه‮ ‬المؤتمر‮ ‬برئاسة‮ ‬أبوراس‮ ‬التحديات
د. أحمد عقبات
مسيرة‮ ‬نضالية‮ ‬متواصلة
عصام عباس العلفي
ثلاثة‮ ‬أعوام‮ ‬من‮ ‬التحديات‮ ‬والنجاحات
بقلم الشيخ/ يحيى علي الراعي
2020م‮ ‬عام‮ ‬مؤتمري‮ ‬حافل
توفيق الشرعبي
أخبار
المؤتمر نت - يشعر معظم الأشخاص خلال النهار بالنعاس والذي يكون سببه في معظم الحالات الأرق وعدم النوم الجيد ليلاً . إلا أن هذه الظاهرة قد تشير إلى حالة صحية خطيرة ومضاعفات مرضية قد تلحق بك بالمستقبل

سبب غير متوقع للنعاس في النهار

المؤتمرنت -
سبب غير متوقع للنعاس في النهار
في حين يشعر الكثيرون بالنعاس خلال النهار، معللين ذلك بقلة النوم، قد تكون هذه الظاهرة التي تفاجئ بعض الأشخاص عند ذروة العمل، بادرة عن أسباب صحية ومضاعفات مرضية قد تلحق بك بالمستقبل.

وكشف أخصائي أمراض الكبد الروسي الدكتور دميتري موناخوف، أن ظاهرة النعاس أثناء فترة النهار والأرق ليلاً قد تكون إشارة لوجود مشكلات في الكبد، وذلك وفق تقرير لوكالة "نوفوستي" الروسية للأنباء.

وأوضح في حديث تلفزيوني قائلا "ما الذي يقلق المريض؟ هذه متلازمة الوهن النباتي المعروفة؛ ضعف، خمول وهن. هذه العلامات تظهر على شكل نعاس في النهار وأرق ليلا، وهي تشير إلى مشكلات في الكبد".

كما أضاف "تشير علامات أخرى مثل اصفرار الجلد وبياض العين والغثيان والتقيؤ وألم في الجهة اليمنى أسفل الضلع، إلى وجود مشكلات في الكبد".

وأكد التقرير أن وظيفة الكبد تكمن في عملية الهضم وتخليص الجسم من السموم، وتحدث اضطرابات وظائف الكبد نتيجة عدة عوامل مثل الفيروسات أو تعاطي الكحول أو الإصابة بالسمنة التي ينتج عنها مرض الكبد الدهني، بجانب العوامل الوراثية الأخرى.

فشل الكبد
وبمرور الوقت، يمكن أن تؤدي الحالات إلى تلف الكبد الأمر الذى يؤدي إلى فشل الكبد، وهي حالة تهدد الحياة.

ومن بين العلامات أيضا التي تدل على حدوث اضطرابات بالكبد تورم في الساقين والكاحلين وأن يكون لون البول غامقا، وفقدان الشهية والإصابة بالكدمات بسهولة.

إلى ذلك، أوصى الطبيب الروسي بضرورة اتباع حمية البحر الأبيض المتوسط للحفاظ على الكبد وحمايته، وتناول أوميجا3 والأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة وممارسة النشاط البدني لتجنب ظاهرة النعاس خلال النهار والحفاظ على صحة الكبد.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
محافظات: إغلاق 9 محلات لبيع اللحوم بأمانة العاصمة
اقتصاد: الذهب يهبط لأدنى مستوى في 11 أسبوعاً
علوم وتقنية: ارتفاع قيمة فيس بوك السوقية
فنون ومنوعات: ماذا قالت دنيا سمير غانم فى 40 والدها؟
أخبار: “الضرائب” تحذر من التعامل مع العملة المزورة
محافظات: مناقشة تدخلات الفاو في القطاع الزراعي بريمة
أخبار: 113 خرقا جديدا لقوى العدوان في الحديدة
فنون ومنوعات: تمساح يساعد الطيور على العبور
أخبار: دولة تعرض مكافأة مالية لتشجيع التطعيم بين الشباب
ثقافة: مقهى يُدخلك إلى أجواء كتاب فكاهي
عربي ودولي: 10 ملايين استرالي في الحجر
أخبار: كورونا يقضي على 3.9 مليون شخص حول العالم
عربي ودولي: اغلاق مصارف لبنان
علوم وتقنية: 5 فوائد صحية لجسمك إذا توقفت عن التدخين
فنون ومنوعات: عروس هندية تطلب الطلاق بحفل زفافها
رياضة: سويسرا تتعادل مع فرنسا 3-3
رياضة: إسبانيا تهزم كرواتيا 5-3
أخبار: 30 غارة لطيران العدوان على مأرب
أخبار: بن حبتور يفتتح ورشة عمل خاصة بقضايا حماية المرأة
أخبار: مجلس النواب يعدّل في قانون السلك الدبلوماسي
علوم وتقنية: 7 أعشاب تساعدك فى إنقاص الوزن
فنون ومنوعات: ظهور متألق لعبير صبرى بفستان أصفر
أخبار: بدء اختبارات محو الأمية بالأمانة والمحافظات
عربي ودولي: مقتل 30 شخصا فى هجوم بالصومال
عربي ودولي: انهيار عقار مأهول بالسكان في مصر
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2021