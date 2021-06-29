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أخبار
المؤتمر نت - توصلت دراسة حديثة إلى أن قصور القلب يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بمرض السرطان

قصور القلب قد يزيد من خطر الإصابة بالسرطان

المؤتمرنت -
قصور القلب قد يزيد من خطر الإصابة بالسرطان
توصلت دراسة حديثة إلى أن قصور القلب يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بمرض السرطان.

وبحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، يحدث قصور القلب عندما لا يضخ القلب الدم في جميع أنحاء الجسم كما ينبغي، غالباً بعد تلف عضلات العضو نتيجة التعرض لنوبة قلبية.

وأجريت الدراسة الجديدة على أكثر من 200 ألف شخص، يبلغ متوسط ​​أعمارهم 72 عاماً، ويعاني نصفهم من قصور بالقلب في حين أن النصف الآخر غير مصاب بها.

وتمت مراقبة حالة المشاركين الصحية على مدار 10 سنوات، حيث وجد الباحثون، أن نحو ربع مرضى قصور القلب (25.7 في المائة) أصيبوا بالسرطان، مقارنة بـ16 في المائة فقط من غير المصابين بها.

كما أكد فريق الدراسة، التابع لجامعة جامعة كريستيان ألبريخت في ألمانيا، أن النساء المصابات بقصور القلب أكثر عرضة للإصابة بالسرطان بنسبة 85 في المائة، مقابل 69 في المائة بالنسبة للرجال.

وأوضح الفريق، أن السبب في ذلك قد يرجع إلى تسبب قصور القلب في إنتاج بروتينات تسبب الالتهاب، وهذا قد يجعل الأورام أكثر عرضة للتشكل في الجسم.

وقال الدكتور مارك لويد، الذي شارك في إعداد الدراسة «من المعروف أن بعض مرضى السرطان يصابون بقصور القلب بسبب بعض العقاقير التي يتناولونها والتي تؤثر في بعض الأحيان على قلبهم».

وأضاف «إلا أن أدلتنا تشير إلى أن العكس قد يحدث، حيث يمكن أن يتسبب قصور القلب في تطور مرض السرطان».

ومع ذلك، أكد الباحثون أنهم ما زالوا في حاجة إلى إجراء المزيد من الدراسات في هذا الأمر، مشيرين إلى أنه، في حين أنهم أخذوا في الاعتبار بدانة المشاركين وما إذا كانوا مصابين بمرض السكري، إلا أنهم لم يلتفتوا إلى بعض السلوكيات الأخرى مثل التدخين واستهلاك الكحول وممارسة التمارين الرياضية، والتي قد تجعل البالغين أكثر عرضة للإصابة بكل من قصور القلب والسرطان.








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