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أخبار
المؤتمر نت - بعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب برقية عزاء ومواساة بوفاة اللواء /عبدالواحد يحيى العلفي

الأمين العام المساعد يواسي آل العلفي

المؤتمرنت -
الأمين العام المساعد يواسي آل العلفي
بعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب برقية عزاء ومواساة بوفاة اللواء /عبدالواحد يحيى العلفي، الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.

وفي برقية العزاء التي بعثها إلى نجل الفقيد/ عيسى عبدالواحد العلفي، نائب رئيس القطاع الطلابي بفرع المؤتمر بجامعة صنعاء، واخوانه، وكافة آل العلفي، عبّر الأمين العام المساعد باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر وأنصار المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة ومواساته القلبية بهذا المصاب.

سائلاً المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة وأن يسكنه الفردوس الأعلى، وأن يعصم قلوب أهله وذويه الصبر والسلوان.
"إنا لله وإنا اليه راجعون"








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