المؤتمرنت -

التعليم الفني تدشن توصيف مقررات التخصصات الطبية في كليات المجتمع

دشن وزير التعليم الفني والتدريب المهني غازي أحمد علي محسن توصيف المقررات الدراسية للتخصصات الطبية في كليات المجتمع الحكومية والأهلية بورشة عمل بدأت اليوم بصنعاء تستمر سبعة أيام.



يشارك في الورشة المنفذة عبر الوزارة بشراكة الجهاز التنفيذي لكليات المجتمع والمجلس الطبي الأعلى, 70 أكاديميا من جامعة صنعاء و50 جامعة وكليات مجتمع حكومية وأهلية.



وفي التدشين أكد الوزير غازي بحضور نائبه الدكتور محمد السقاف حرص الوزارة على استكمال التوصيف أسوة بما تم في الجامعات اليمنية بما يضمن مواكبة مخرجات التعليم الفني لمتطلبات سوق العمل وفق الأسس الحديثة للاختصاصات والكفاءات الماهرة.



وحث على استيعاب ملاحظات الفرق ضمن الورشة لتحديث المقررات والمناهج للتخصصات المعتمدة في كليات المجتمع والخروج برؤى وتوصيات تعتمد للتطوير والمواكبة وفق جديد تلك التخصصات.



بدوره أفاد وكيل الوزارة لقطاع المناهج الدكتور محمد قحوان بأن المشاركين سيوزعون في سبع فرق عمل يرأس كل فريق أكاديمي متخصص من جامعة صنعاء حرصا على الاستفادة من تجربتها في التوصيف وتطوير المقررات وفق القواعد العلمية الأكاديمية المطلوبة.



وأشار إلى أن الورشة معنية بتحديد متطلبات تجويد المناهج لثلاثة عشر تخصص طبي في كليات المجتمع منها: مساعد طبي، تمريض، مختبرات، فني أسنان، طب طوارئ، صيدلة، فني عمليات، تخدير، قبالة وتوليد وعلاج طبيعي.



حضر التدشين وكلاء الوزارة المختصون وعمداء كليات وأكاديميين

(سبأ)

