الأربعاء, 30-يونيو-2021 الساعة: 04:52 م - آخر تحديث: 04:51 م (51: 01) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
الوحدة‮.. ‬عنوان‮ ‬حاضرنا‮ ‬ومستقبلنا
بقلم‮ / ‬صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬ابو‮ ‬راس‮ - رئيس المؤتمر الشعبي العام
للمزايدين المتعفنيين
يحيى‮ ‬علي‮ ‬نوري
ضحايا العدوان السّعودي- الإماراتي المدعوم أميركياً على اليمن
أ. د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
عاش عزيزاً ومات شهيداً
راسل القرشي
البعد‮ ‬الوطني‮ ‬والسياسي‮ ‬في‮ ‬خطاب‮ ‬أبو‮ ‬راس‮
يحيى‮ ‬العراسي
معانٍ‮ ‬راسخة‮ ‬في‮ ‬خطاب‮ ‬رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬
أ‮.‬د‮.‬عبدالعزيز‮ ‬محمد‮ ‬الشعيبي
في وداع الشيخ أبو بكر سالم شماخ
وليد علي غالب
دعوة‮ ‬مسئولة‮ ‬للإدارة‮ ‬الأمريكية
بقلم‮ :‬غازي‮ ‬أحمد‮ ‬علي الأمين‮ ‬العام‮ ‬للمؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
ببصيرة‮ ‬وحكمة‮ ‬واجه‮ ‬المؤتمر‮ ‬برئاسة‮ ‬أبوراس‮ ‬التحديات
د. أحمد عقبات
مسيرة‮ ‬نضالية‮ ‬متواصلة
عصام عباس العلفي
ثلاثة‮ ‬أعوام‮ ‬من‮ ‬التحديات‮ ‬والنجاحات
بقلم الشيخ/ يحيى علي الراعي
2020م‮ ‬عام‮ ‬مؤتمري‮ ‬حافل
توفيق الشرعبي
أخبار
المؤتمر نت - دشن وزير التعليم الفني والتدريب المهني غازي أحمد علي محسن توصيف المقررات الدراسية للتخصصات الطبية في كليات المجتمع الحكومية والأهلية

التعليم الفني تدشن توصيف مقررات التخصصات الطبية في كليات المجتمع

المؤتمرنت -
التعليم الفني تدشن توصيف مقررات التخصصات الطبية في كليات المجتمع
دشن وزير التعليم الفني والتدريب المهني غازي أحمد علي محسن توصيف المقررات الدراسية للتخصصات الطبية في كليات المجتمع الحكومية والأهلية بورشة عمل بدأت اليوم بصنعاء تستمر سبعة أيام.

يشارك في الورشة المنفذة عبر الوزارة بشراكة الجهاز التنفيذي لكليات المجتمع والمجلس الطبي الأعلى, 70 أكاديميا من جامعة صنعاء و50 جامعة وكليات مجتمع حكومية وأهلية.

وفي التدشين أكد الوزير غازي بحضور نائبه الدكتور محمد السقاف حرص الوزارة على استكمال التوصيف أسوة بما تم في الجامعات اليمنية بما يضمن مواكبة مخرجات التعليم الفني لمتطلبات سوق العمل وفق الأسس الحديثة للاختصاصات والكفاءات الماهرة.

وحث على استيعاب ملاحظات الفرق ضمن الورشة لتحديث المقررات والمناهج للتخصصات المعتمدة في كليات المجتمع والخروج برؤى وتوصيات تعتمد للتطوير والمواكبة وفق جديد تلك التخصصات.

بدوره أفاد وكيل الوزارة لقطاع المناهج الدكتور محمد قحوان بأن المشاركين سيوزعون في سبع فرق عمل يرأس كل فريق أكاديمي متخصص من جامعة صنعاء حرصا على الاستفادة من تجربتها في التوصيف وتطوير المقررات وفق القواعد العلمية الأكاديمية المطلوبة.

وأشار إلى أن الورشة معنية بتحديد متطلبات تجويد المناهج لثلاثة عشر تخصص طبي في كليات المجتمع منها: مساعد طبي، تمريض، مختبرات، فني أسنان، طب طوارئ، صيدلة، فني عمليات، تخدير، قبالة وتوليد وعلاج طبيعي.

حضر التدشين وكلاء الوزارة المختصون وعمداء كليات وأكاديميين
(سبأ)








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
فنون ومنوعات: إلهام شاهين : تلقيت تهديدات كثيرة خلال حكم الإخوان
رياضة: ميسي يقود الأرجنتين للفوز على بوليفيا 4-1
عربي ودولي: إنقاذ 8 مهاجرين قبالة سواحل تونس
ثقافة: إختتام مهرجان أسوان لأفلام المرأة
عربي ودولي: موريتانيا تسجل 71 إصابة جديدة بكورونا
أخبار: الأمين العام المساعد يواسي آل العلفي
أخبار: قصور القلب قد يزيد من خطر الإصابة بالسرطان
مجتمع مدني: هذه اللقاحات توفر مناعة ضد كورونا لسنوات
فنون ومنوعات: ثوران أكبر بركان في كوستاريكا
عربي ودولي: توغل لآليات الاحتلال جنوب قطاع غزة
علوم وتقنية: متى يكون العرق خطيراً؟
رياضة: إنجلترا تهزم ألمانيا وتتأهل لربع نهائي اليورو
محافظات: إغلاق 9 محلات لبيع اللحوم بأمانة العاصمة
اقتصاد: الذهب يهبط لأدنى مستوى في 11 أسبوعاً
علوم وتقنية: سبب غير متوقع للنعاس في النهار
أخبار: حصيلة جديدة لخروقات قوى العدوان بالحديدة
أخبار: الأمين العام يعزي بوفاة اللواء عبدالله ابو الرجال
أخبار: وصول 32 طناً من المستلزمات الطبية إلى صنعاء
أخبار: شهيد وجريحان في حجة و27 غارة على مأرب
أخبار: مجلس النواب يناقش ويقر عدداً من المواد
علوم وتقنية: ارتفاع قيمة فيس بوك السوقية
فنون ومنوعات: ماذا قالت دنيا سمير غانم فى 40 والدها؟
أخبار: “الضرائب” تحذر من التعامل مع العملة المزورة
محافظات: مناقشة تدخلات الفاو في القطاع الزراعي بريمة
أخبار: 113 خرقا جديدا لقوى العدوان في الحديدة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2021