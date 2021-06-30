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أخبار
المؤتمر نت - دعا المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها الى عدم التواجد في مجاري وممرات السيول , محذرا الصيادين ومرتادي البحر وربابنة السفن

تنبيه هام للمواطنين في المناطق الصحراوية والهضاب الداخلية

المؤتمرنت -
تنبيه هام للمواطنين في المناطق الصحراوية والهضاب الداخلية
توقع المركز الوطني للأرصاد تشكل السحب الركامية وهطول أمطار متفرقة على المرتفعات الجبلية , وطقس شديد الحرارة على المناطق الصحراوية خلال الـ24 ساعة القادمة .

وأشار المركز في نشرته الجوية إلى إمكانية تشكل قطع من السحب الركامية في فترتي الظهيرة والمساء وهطول أمطار متفرقة قد يصحبها الرعد أحيانا على أجزاء من المحافظات الجبلية الغربية والجنوبية الغربية خاصة على محافظات تعز وإب وريمه والمحويت وغرب صنعاء وعمران وحجة ,فيما تنشط الرياح نهارا مثيرة للأتربة.

وأوضح المركز أن الطقس في المناطق الساحلية سيكون حار ورطب نهارا ، مع احتمال هطول أمطار متفرقة على السواحل الشرقية ، في حين تكون الرياح معتدلة السرعة تنشط أحيانا وتتراوح سرعتها ما بين 10 الى 25 عقدة مثيرة للأتربة والرمال.

ولفت المركز إلى أن الطقس سيكون في المناطق الصحراوية حار إلى شديد الحرارة ، فيما تكون الرياح خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا مثيرة للأتربة والرمال تتدنى معها مدى الرؤية الافقية خاصة على الاجزاء الوسطى والغربية منها .

وأفاد المركز بأن الطقس سيكون غائم جزئياً في أرخبيل سقطرى وتنشط الرياح لتصل اقصى سرعة لها إلى 40 عقدة تعمل على اضطراب البحر وارتفاع الأمواج.

ودعا المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها الى عدم التواجد في مجاري وممرات السيول , محذرا الصيادين ومرتادي البحر وربابنة السفن في أرخبيل سقطرى وعلى السواحل الجنوبية من اضطراب البحر وارتفاع الأمواج.

وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد نبه المركز المواطنين في المناطق الصحراوية والهضاب الداخلية والمناطق والسهول الساحلية او الذاهبين إليها من الأجواء الحارة والشديدة الحرارة .










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