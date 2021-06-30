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شهيد اليمن عبدالغني
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أخبار
المؤتمر نت - وقفة لأطفال اليمن للتنديد بجرائم العدوان

وقفة احتجاجية لأطفال اليمن للتنديد جرائم العدوان

المؤتمرنت -
وقفة احتجاجية لأطفال اليمن للتنديد جرائم العدوان
نظم أطفال اليمن أمام مكتب الأمم المتحدة بالعاصمة صنعاء اليوم وقفة احتجاجية للتنديد بجرائم العدوان الأمريكي السعودي بحق الشعب اليمني بصورة عامة والأطفال بوجه خاص.

ورددَّ الأطفال المشاركون في الوقفة الهتافات الرافضة لقرار أمين عام الأمم المتحدة الذي برأ الجلاد المرتكب لجرائم الأطفال باليمن ووقف إلى جانبه في حين صنّف المدافعين عن اليمن وأمنه واستقراره بمنتهكي حقوق الأطفال.

وقدّموا من خلال رسوماتهم المعبرة رسائل للعالم تكشف وحشية العدوان ومعاناتهم التي يندى لها جبين الإنسانية، علّ الصور توقظ الضمائر الميتة .. مطالبين الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بتحمل المسئولية في الضغط باتجاه إيقاف العدوان ورفع الحصار عن اليمن.

وحمّل الأطفال أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، مسؤولية ما تعرض ويتعرض له أطفال اليمن من قبل تحالف العدوان السعودي خلال السنوات الست الماضية من جرائم قتل وتجويع وتشريد.

وأعلن الأطفال تمسكهم بحقوقهم التي كفلتها لهم الشرائع السماوية والقوانين والمواثيق الدولية في الحياة، والتعليم والصحة واللعب وغيرها من الحقوق التي حرمهم منها العدوان على مدى السنوات الماضية.








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