الأربعاء, 30-يونيو-2021 الساعة: 11:02 م - آخر تحديث: 10:52 م (52: 07) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
الوحدة‮.. ‬عنوان‮ ‬حاضرنا‮ ‬ومستقبلنا
بقلم‮ / ‬صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬ابو‮ ‬راس‮ - رئيس المؤتمر الشعبي العام
للمزايدين المتعفنيين
يحيى‮ ‬علي‮ ‬نوري
ضحايا العدوان السّعودي- الإماراتي المدعوم أميركياً على اليمن
أ. د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
عاش عزيزاً ومات شهيداً
راسل القرشي
البعد‮ ‬الوطني‮ ‬والسياسي‮ ‬في‮ ‬خطاب‮ ‬أبو‮ ‬راس‮
يحيى‮ ‬العراسي
معانٍ‮ ‬راسخة‮ ‬في‮ ‬خطاب‮ ‬رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬
أ‮.‬د‮.‬عبدالعزيز‮ ‬محمد‮ ‬الشعيبي
في وداع الشيخ أبو بكر سالم شماخ
وليد علي غالب
دعوة‮ ‬مسئولة‮ ‬للإدارة‮ ‬الأمريكية
بقلم‮ :‬غازي‮ ‬أحمد‮ ‬علي الأمين‮ ‬العام‮ ‬للمؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
ببصيرة‮ ‬وحكمة‮ ‬واجه‮ ‬المؤتمر‮ ‬برئاسة‮ ‬أبوراس‮ ‬التحديات
د. أحمد عقبات
مسيرة‮ ‬نضالية‮ ‬متواصلة
عصام عباس العلفي
ثلاثة‮ ‬أعوام‮ ‬من‮ ‬التحديات‮ ‬والنجاحات
بقلم الشيخ/ يحيى علي الراعي
2020م‮ ‬عام‮ ‬مؤتمري‮ ‬حافل
توفيق الشرعبي
أخبار
المؤتمر نت - ارتكبت قوى العدوان 153 خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية

153 خرقاً لوقف إطلاق النار بالحديدة في 24 ساعة

المؤتمرنت -
153 خرقاً لوقف إطلاق النار بالحديدة في 24 ساعة
ارتكبت قوى العدوان 153 خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق، أن من بين الخروقات محاولة تسلل في حيس واستحداث تحصينات قتالية في الجبلية والفازة، و3 خروقات بإلقاء طيران تجسسي قنابل على الفازة والجبلية.

وأشار المصدر إلى أن الخروقات شملت أيضا تحليق 17 طائرة تجسسية في أجواء المدينة والفازة والدريهمي والجبلية والجاح والتحيتا، و20 خرقًا بقصف مدفعي و108 خروق بالأعيرة النارية المختلفة.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
اقتصاد: الذهب يحوم حول أدنى مستوى في شهرين
عربي ودولي: فرنسا تواجه موجة رابعة من كوفيد19
أخبار: تنبيه هام للمواطنين في المناطق الصحراوية والهضاب الداخلية
أخبار: تدشين توصيف مقررات التخصصات الطبية في كليات المجتمع
فنون ومنوعات: إلهام شاهين : تلقيت تهديدات كثيرة خلال حكم الإخوان
أخبار: إصابة 8 مواطنين في قصف سعودي على صعدة
علوم وتقنية: للنساء.. نصائح هامة للحفاظ على بشرة جذابة
رياضة: ميسي يقود الأرجنتين للفوز على بوليفيا 4-1
أخبار: دراسة : إصابة اطفال اليمن بهذه الاضطرابات
أخبار: عالميا.. وفيات كورونا تقترب من 4 ملايين حالة
عربي ودولي: إنقاذ 8 مهاجرين قبالة سواحل تونس
ثقافة: إختتام مهرجان أسوان لأفلام المرأة
عربي ودولي: موريتانيا تسجل 71 إصابة جديدة بكورونا
أخبار: الأمين العام المساعد يواسي آل العلفي
أخبار: قصور القلب قد يزيد من خطر الإصابة بالسرطان
مجتمع مدني: هذه اللقاحات توفر مناعة ضد كورونا لسنوات
فنون ومنوعات: ثوران أكبر بركان في كوستاريكا
عربي ودولي: توغل لآليات الاحتلال جنوب قطاع غزة
علوم وتقنية: متى يكون العرق خطيراً؟
رياضة: إنجلترا تهزم ألمانيا وتتأهل لربع نهائي اليورو
محافظات: إغلاق 9 محلات لبيع اللحوم بأمانة العاصمة
اقتصاد: الذهب يهبط لأدنى مستوى في 11 أسبوعاً
علوم وتقنية: سبب غير متوقع للنعاس في النهار
أخبار: حصيلة جديدة لخروقات قوى العدوان بالحديدة
أخبار: الأمين العام يعزي بوفاة اللواء عبدالله ابو الرجال
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2021