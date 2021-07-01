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الأمين العام يرأس اجتماعا للهيئة الوزارية للمؤتمر وحلفاؤه

رأس الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام اجتماعا للهيئة الوزارية للمؤتمر وحلفاؤه بحضور الأمين العام المساعد الشيخ جابر غالب والقائم بأعمال الأمين العام المساعد الشيخ خالد الشريف والأمين العام المساعد فاطمة الخطري ورئيس الهيئة البرلمانية عزام صلاح ورئيس الهيئة الشوروية الشيخ عبدالله مجيديع .



وقد رحب الاجتماع بالقائم بأعمال الأمين العام للشؤون التنظيمية الشيخ خالد الشريف وكذا رئيس الهيئة الشوروية الشيخ عبدالله مجيديع .



وقد ناقش الاجتماع عددا من القضايا والمستجدات حيث جدد موقف المؤتمر وحلفاؤه المقاوم للعدوان والحصار الذي يشنه التحالف بقيادة السعودية واشادتهم بصمود الشعب اليمني وتضحيات منتسبي الجيش واللجان الشعبية وابناء القبائل الشرفاء في مختلف الجبهات .



وأدان المؤتمر وحلفاؤه قرار الأمم المتحدة بإدراج حركة أنصار الله ضمن قائمة منتهكي حقوق الاطفال في الوقت الذي كان العالم ينتظر إدراج تحالف العدوان في هذه القائمة بسبب حجم الجرائم التي ارتكبها بحق اطفال اليمن مشيرين إلى أن هذا القرار يؤكد تسييس هذه المنظمة الدولية وقراراتها .

وأكد المؤتمر وحلفاؤه على أهمية عدم ربط الملف الإنساني بالملف العسكري والسياسي فيما يخص اي جهود رامية لإيقاف العدوان ورفع الحصار والذهاب نحو تسوية سياسية مشددين على أن رفع الحصار وتسهيل دخول السلع والمواد الضرورية للحياة اليومية للشعب اليمني حق مكفول ويجب ألا يكون مادة للمساومة السياسية .



وقد ناقش الاجتماع عدة قضايا خاصة ببعض القرارات الحكومية التي يجب أن تتخذ بنوع من التروي وعدم الاستعجال .



كما ناقش الاجتماع العديد من القضايا واتخذ بشأنها القرارات المناسبة .