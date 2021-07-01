المؤتمرنت -

العدوان يستهدف مأرب بـ 452 غارة جوية خلال يونيو

شن طيران العدوان السعودي، أكثر من 452 غارة على محافظة مأرب خلال شهر يونيو الماضي.



وأفادت إحصائية صادرة عن المركز الإعلامي بالمحافظة ، أن غارات طيران العدوان استهدفت مديريات صرواح ومدغل ورغوان ومجزر ورحبة وماهلية.



وأشارت إلى أن مديرية صرواح الأكثر تعرضاً للغارات حيث شن الطيران أكثر من 380 غارة.



وذكر المركز أن الغارات الهستيرية لطيران العدوان خلفت دماراً هائلاً في منازل المواطنين ومزارعهم والبنى التحتية والطرقات والأسواق والمرافق الخدمية وفاقم من معاناة المواطنين وحالات النزوح.



وأكد أن هذه الحصيلة تشير إلى تصعيد متواصل للعدوان في استهداف القرى المأهولة والأعيان المدنية والطرق العامة، وتكشف مدى إجرام تحالف العدوان ومحاولاته المستميتة لشل الحياة العامة في المناطق المحررة.



ودعا المركز الإعلامي في مأرب، وسائل الإعلام والمنظمات الحقوقية والإنسانية لتسليط الضوء على معاناة أبناء المحافظة جراء استمرار القصف الجوي لطيران العدوان والضغط على قيادة تحالف العدوان لوقف استهداف المناطق السكنية والممتلكات العامة والخاصة.