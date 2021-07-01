المؤتمرنت -

تفاصيل جرائم وخروقات العدوان ومرتزقته خلال 24 ساعة

استمرت قوى العدوان الأمريكي السعودي في خرق اتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة، وأصيب 12 مواطناً بقصف مدفعي وصاروخي على محافظة صعدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وأوضح مصدر عسكري أن قوى العدوان ارتكبت 153 خرقاً بينها محاولة تسلل في حيس واستحداث تحصينات قتالية في الجبلية والفازة و20 خرقاً بقصف مدفعي و108 خروقات بالأعيرة النارية المختلفة.



وتم رصد ثلاثة خروقات بإلقاء طيران تجسسي قنابل على الفازة والجبلية وتحليق 17 طائرة تجسسية في أجواء المدينة والفازة والدريهمي والجبلية والجاح و التحيتا.



وأكد المصدر إصابة ثمانية مواطنين حالة بعضهم خطرة بقصف صاروخي ومدفعي سعودي على منطقة الرقو بمديرية منبه الحدودية، فيما أصيب مواطنان بقصف مدفعي على مديرية شدا بمحافظة صعدة.



وأشار المصدر إلى إصابة مواطنين اثنين وخسائر مادية جراء قصف مدفعي على مناطق سكنية في غافرة التابعة لمديرية الظاهر.



وذكر أن سوق الرقو تعرض لقصف العدو بطريقة عشوائية استمر ساعات، فيما حلقت طائرات الأباتشي بكثافة على المنطقة.



وفي محافظة صعدة أيضاً استهدف قصف صاروخي ومدفعي سعودي قرى آهلة بالسكان في مديرية رازح الحدودية، وشن الطيران غارة على مديرية كتاف.



وأفاد المصدر بأن طيران العدوان شن 12 غارة على مديرية صرواح وخمس غارات على مديرية رغوان بمحافظة مأرب.



وشن طيران العدوان عشر غارات على مديرية خب والشعف في محافظة الجوف.